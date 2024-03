Les robots humanoïdes sont la prochaine frontière en matière de robotique capable d'assister les humains dans les tâches répétitives et fastidieuses, avec la capacité de comprendre leur environnement et d'interagir dans des milieux hétérogènes et changeants.

A plus long terme, ces robots pourraient devenir des compagnons de l'humain au quotidien pour gérer les tâches rébartatives ou pour du divertissement. Pour cela, il faudra gagner en intelligence (artificielle).

Tandis que Tesla avance ses pions avec le robot Tesla Bot Optimus, récemment passé en Gen 2 mais encore essentiellement au stade de prototype, et qu'Amazon mise sur le robot bipède Digit d'Agility Robotics, la startup Figure AI marque des points dans le domaine.

Grosse levée de fonds et des parrains prestigieux pour Figure AI

Son robot Figure 01 a une apparence humaine, marche sur des deux pieds et dispose de mains à cinq doigts préhensiles permettant d'attraper des cartons les déplacer d'un point à un autre. Pas encore totalement autonome ni très futé, il n'en représente pas moins un avenir de la robotique.

Après avoir annoncé le déploiement d'une petite flotte de robots humanoïdes Figure 01 sur un site du constructeur BMW à des fins d'évaluation, la jeune firme a annoncé avoir levé 675 millions de dollars pour assurer sa croissance et la poursuite du développement de ses robots, notamment pour gagner en intelligence artificielle.

Cela permet de valoriser l'entreprise à 2,6 milliards de dollars et de bien la positionner sur un marché qui s'apprête à exploser. Sans surprise, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, fait partie des investisseurs, de même que Nvidia et Microsoft, donnant ainsi de solides anges gardiens à la jeune entreprise.

Une IA développée avec OpenAI

Et puisque l'IA sera la clé pour rendre ces robots humanoïdes indispensables à l'avenir, Figure AI en a profité pour annoncer un partenariat avec OpenAI, créateur (entre autres) du robot conversationnel ChatGPT pour concevoir les prochaines générations de modèles d'IA destinés aux robots humanoïdes.

La présence de Microsoft au capital permettra par ailleurs d'utiliser les services cloud Azure pour installer l'infrastructure IA nécessaire. Hormis la complexification de l'IA, l'un des challenges pour Figure AI sera de parvenir à réduire le coût de fabrication de ses robots dans les années à venir pour qu'ils ne restent pas qu'une simple curiosité technologique.