GMC Hummer EV : 65000 réservations et un carnet complet jusqu'en 2024

GMC livre le pickup électrique Hummer EV depuis décembre et se félicite d'une demande bien plus élevée que prévue qui remplit son carnet de production jusqu'en 2024.

Les imposants et gourmands Hummer se refont une virginité en passant à une motorisation purement électrique avec le modèle Hummer EV en version pickup (le SUV arrivera plus tard) dont les premières livraisons ont début en décembre dernier...même si Electrek rapporte que seul un unique véhicule a été livré l'an dernier, selon le rapport financier trimestriel.

Son constructeur GMC pouvait déjà se vanter d'un solide carnet de commande et il semble que le succès du Hummer EV ne cesse de s'amplifier. Cela se traduit par un ensemble de 65 000 réservations déjà enregistrées pour les versions pickup et SUV, soit plus que les attentes initiales.

Et ce d'autant plus que l'essentiel des réservations semble pouvoir se transformer en commandes fermes. GMC va donc s'attacher à augmenter les moyens de production mais, au rythme actuel, les nouvelles commandes ne pourront être honorées qu'en 2024, selon CNBC.

Les représentants de GMC ont indiqué que la mise en production est légèrement en avance sur le calendrier prévu et que les livraisons pourront être plus rapides sur les premières réservations. La difficulté sera toutefois d'obtenir les composants nécessaires, dont les batteries électriques, dans le contexte actuel de pénurie de semiconducteurs.

Ces dernières ont largement concerné la version pickup, premier véhicule disponible, mais les réservations récentes se tournent aussi plus largement vers la future version SUV.

Plusieurs pickups électriques ont été annoncés mais peu sont déjà disponibles. Le Ford F-150 Lightning doit arriver durant le printemps mais le Cybertruck de Tesla va connaître du retard tandis que le Rivian R1T est en cours de production mais n'arrivera pas avant 2023.