Mettons en avant le casque gamer HyperX Cloud Alpha S qui profite d'un petit prix sur Amazon.

De type filaire, le casque bénéficie de transducteurs à double chambre qui offrent un son cristallin et moins de distorsions acoustiques. Il propose un son Surround 7.1 avec des graves réglables. Notons aussi que le casque est pourvu d'un microphone amovible à réduction de bruit. Son cadre en aluminium offre une bonne durabilité. Le casque est certifié Discord et TeamSpeak. Et enfin, le casque est compatible avec votre PC mais aussi avec votre console.

Le casque gamer HyperX Cloud Alpha S est au prix de 70 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



