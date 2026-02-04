La technologie Vision Pulse a été conçue par Hyundai Motor et Kia pour dépasser les limites des capteurs comme les caméras ou les radars traditionnels, et pour réduire la dépendance aux capteurs plus coûteux tels que le LiDAR.

En utilisant des ondes radio UWB, elle peut localiser d'autres véhicules, des cyclistes ou des piétons équipés de modules compatibles (smartphones, balises) avec une grande précision et une vitesse de communication quasi instantanée.

Comment fonctionne la technologie Vision Pulse ?

Le système repose sur des modules UWB installés dans le véhicule, qui émettent des signaux. Lorsque ces signaux atteignent un autre module UWB à proximité, le système mesure le temps de trajet de l'onde pour calculer la distance et la position exacte de l'objet.

Un avantage est que la technologie UWB fonctionne à travers les obstacles, surmontant ainsi le problème des angles morts visuels. Hyundai et Kia annoncent une précision de 10 cm dans un rayon de 100 m, le tout avec une vitesse de communication de 1 à 5 ms.

Il est souligné que les véhicules déjà équipés de la " Digital Key 2 " disposent des modules UWB nécessaires.

Le maintien d'une précision accrue

Contrairement aux systèmes qui peinent par mauvais temps ou la nuit, Vision Pulse maintiendrait une " précision de détection de plus de 99 % dans des conditions météorologiques défavorables ou de nuit ".

La technologie est également conçue pour suivre simultanément plusieurs objets se déplaçant à grande vitesse, grâce à des algorithmes prédictifs développés par les deux constructeurs.

Quelles sont les autres applications envisagées ?

Les ambitions de Hyundai et Kia pour Vision Pulse dépassent le cadre de l'automobile. La technologie est déjà en phase de test dans des environnements industriels, par exemple pour prévenir les collisions entre les chariots élévateurs et les employés.

Il est également évoqué une application dans le domaine de l'intervention en cas de catastrophe, où Vision Pulse pourrait être utilisé pour localiser des personnes ensevelies sous des décombres.