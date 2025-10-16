Près de 40 % des Français les utilisent déjà pour tout et n'importe quoi, de la rédaction d'un email à la résolution de litiges complexes. Les intelligences artificielles génératives, avec leur aisance verbale, semblent capables de répondre à toutes nos questions.

Mais sont-elles vraiment de bon conseil quand il s'agit de droit de la consommation ? Pour le savoir, le magazine 60 Millions de consommateurs a mené un test grandeur nature, et les résultats sont pour le moins inquiétants.

Comment les IA ont-elles été mises à l'épreuve ?

La méthodologie est simple et redoutable. Le magazine a sélectionné dix cas concrets de litiges soumis par ses lecteurs en 2025 : problème de loyer, surfacturation SNCF, garantie refusée, erreur sur un billet d'avion... Ces dix cas ont été soumis aux trois principales intelligences artificielles (IA) gratuites du marché : ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) et Le Chat (Mistral AI).





Chaque réponse a ensuite été minutieusement analysée par les juristes de l'Institut national de la consommation (INC) pour en vérifier la pertinence et l'exactitude juridique. L'objectif : déterminer si un robot conversationnel peut aujourd'hui rivaliser avec un expert humain.

Quelles sont les erreurs les plus flagrantes ?

Le résultat est édifiant : les IA commettent des erreurs grossières, voire dangereuses. Loin d'être de fiables conseillers, elles improvisent et se contredisent. Par exemple, sur une question de recyclage, Gemini a affirmé avec certitude qu'il fallait compresser les bouteilles en plastique, alors que c'est précisément l'inverse des recommandations officielles pour permettre le tri optique.





Plus grave encore, les juristes du magazine ont relevé de véritables inventions. ChatGPT a ainsi fabriqué un passage imaginaire du code de la consommation pour justifier un de ses conseils. D'autres citent des articles de loi abrogés depuis des années ou font des confusions absurdes, comme Le Chat qui suggère d'invoquer le RGPD (protection des données) pour corriger une simple faute de frappe sur un billet d'avion.

Pourquoi ces IA peuvent-elles être dangereuses ?

Le principal danger de ces outils réside dans leur ton. Même lorsqu'elles se trompent complètement, les IA affirment leurs réponses de manière péremptoire et très assurée. Ces inventions plausibles mais totalement fausses, que les experts nomment "hallucinations", peuvent facilement tromper un utilisateur non averti qui prendrait ces conseils pour argent comptant.





Au final, aucune IA ne sort vraiment gagnante du test. Sur les dix cas, ChatGPT et Le Chat n'obtiennent que trois bonnes réponses chacun, et Gemini seulement deux. Le verdict de 60 Millions de consommateurs est donc sans appel : en l'état, ces outils ne sont pas fiables pour des questions juridiques. Mieux vaut croiser leurs réponses ou, idéalement, se tourner vers un vrai professionnel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la meilleure IA pour les questions juridiques selon ce test ?

Aucune ne se démarque réellement. ChatGPT et Le Chat (Mistral AI) obtiennent un score légèrement meilleur que Gemini (Google) avec trois réponses jugées correctes sur dix. Cependant, toutes ont commis des erreurs graves, y compris l'invention de textes de loi. Il n'est donc pas possible de recommander une IA plutôt qu'une autre pour ce type d'usage.

Les IA peuvent-elles quand même être utiles pour un litige ?

Elles peuvent éventuellement servir de point de départ pour dégrossir un sujet ou aider à formuler un courrier, comme l'a montré un témoignage positif cité dans l'article. Cependant, il est absolument crucial de ne jamais prendre leurs réponses pour des vérités juridiques et de toujours vérifier les informations auprès de sources fiables.

Où trouver des conseils juridiques fiables et gratuits ?

Plutôt que de faire confiance à une IA, il est recommandé de se tourner vers des professionnels. Des solutions gratuites existent, comme les points d'accès au droit, les maisons de justice ou les associations de consommateurs agréées qui peuvent vous fournir des conseils fiables et personnalisés.