« Pour ceux qui collaborent beaucoup avec Claude et ont besoin d'un accès étendu pour leur travail le plus important. » Anthropic annonce la couleur pour son nouveau forfait Max avec son chatbot IA Claude. Il est d'un niveau supérieur au forfait Pro à 21,6 € par mois.

Le forfait Max se décline en deux propositions avec un tarif de 108 € par mois pour cinq fois plus d'utilisation que Pro et un tarif de 216 € par mois pour vingt fois plus d'utilisation que Pro. L'accès est prioritaire pendant les périodes de forte affluence.

Anthropic souligne aussi que les abonnés Max auront un accès privilégié aux fonctionnalités et aux modèles les plus récents. La promesse d'une garantie de « toujours bénéficier du meilleur de Claude ».

Satisfaire l'appétence pour Claude 3.7 Sonnet

Si le forfait Pro est estampillé pour la productivité quotidienne, le forfait Max reprend tout ce qui est inclus dans Pro avec des limites de production plus élevées. Rappelons qu'il existe également un abonnement gratuit (Free), ainsi que Team et Enterprise pour les entreprises.

L'abonnement Max pour Claude est censé répondre à la principale demande des utilisateurs les plus actifs et des plaintes pour des limites trop fréquemment atteintes. Pour autant, ce n'est pas de l'illimité avec le modèle de raisonnement hybride Claude 3.7 Sonnet.

A priori, Anthropic a prévu des limites d'utilisation suffisamment larges pour satisfaire les utilisateurs les plus demandeurs, mais cela a un coût élevé. La « bonne nouvelle » est que le forfait Max offre une certaine flexibilité.

Vers une explosion des prix ?

Anthropic ne communique pas sur le nombre d'abonnés Claude payants. Son abonnement Max est assimilable à la voie suivie par OpenAI avec son abonnement ChatGPT Pro dix fois plus cher que ChatGPT Plus.

Ces niveaux de prix sont à mettre en corrélation avec la très forte sollicitation de ressources pour l'exécution de modèles d'IA de pointe qui est de fait très coûteuse. La bonne équation n'est pas simple à trouver et constitue un véritable défi.