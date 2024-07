C'est au tour d'Anthropic de venir porter son intelligence artificielle jusque dans nos smartphones via une application dédiée diffusée sur le Google Play Store.

L'IA Claude arrive ainsi sur Android dans une application qui met en avant le modèle Claude 3.5 Sonnet, une IA réputée pour être bien plus performante encore que le très populaire ChatGPT d'OpenAI.

Actuellement, l'IA proposée par Anthropic est considérée comme la meilleure du marché, elle dépasserait ainsi aisément ChatGPT-4o et Gemini 1.5 Pro. Il suffit de lui poser quelques questions générales pour s'en apercevoir : les réponses proposées sont plus détaillées, plus rapides, mieux fournies, et les questions complexes sont mieux gérées.

Claude est également capable de résumer des textes qu'on pourrait lui soumettre, les réécrire dans le style souhaité, ou même décrire très précisément une image qu'on pourrait lui proposer. L'IA est capable de rédiger des histoires, mais aussi des emails à la place de l'utilisateur.

Le téléchargement de l'application Claude by Anthropic est gratuit sur le Play Store, elle impose toutefois la création d'un compte utilisateur pour accéder à l'iA. Des limites quotidiennes sont en place, qui varie en fonction du taux de charge des serveurs d'Anthropic, les quotas étant remis à zéro "chaque matin" précise le groupe.