L'évolution 3.0 du robot conversationnel Claude conçu par la startup Anthropic, rivale d'OpenAI et son ChatGPT, ne date que du mois de mars 2024 mais voici déjà venir une première évolution vers une version 3.5.

Claude 3.0 se voulait déjà au niveau de GPT-4, l'éthique et la sécurité de l'IA en plus avec moins de tendance aux hallucinations et aux dérives dans ses réponses. Sauf que, entre-temps, OpenAI a présenté GPT-4o et Google a montré les grandes lignes du Project Astra et de nouvelles avancées pour Gemini permettant des interactions plus fines et naturelles.

Anthropic ne pouvait rester en arrière et voici donc venir Claude 3.5 Sonnet. Pour rappel, l'IA Claude 3.0 est scindée en trois variantes : Haiku pour embarquer dans les appareils mobiles, Sonnet comme version standard et Opus pour la version la plus puissante.

Plus d'intelligence et une fenêtre collaborative Artifacts

Avec Claude 3.5 Sonnet, la firme se concentre sur une grosse amélioration des perofrmances de la version standard pour le même coût de 3 dollars par million de tokens d'entrée et 15 dollars par million de tokens en sortie que la version précédente, et une fenêtre de contexte de 200 000 tokens.

La nouvelle version de l'IA fait ainsi monter les scores des benchmarks au niveau, et dans la plupart des mesures au-dessus, de GPT-4o et de Gemini 1.5 Pro, avec une vitesse d'exécution deux fois supérieure à celle de Claude 3 Opus.

Elle peut même surpasser Opus dans certains domaines comme le raisonnement visuel à partir de graphiques et la traduction de texte à partir d'images imparfaites ou incomplètes, au point de pouvoir extraire plus d'information d'une image ou d'une illustration que d'un texte.

Anthropic veut aussi faciliter les interactions avec Claude 3.5 Sonnet en introduisant Artifacts, une fenêtre contextuelle pouvant apparaître en fonction des requêtes permettant par exemple de voir directement le résultat des requêtes et le modifier à la volée.

L'IA Claude peut ainsi devenir un collaborateur et le réceptacle des connaissances en évolution permanente d'une entreprise, avec des échanges collaboratifs dans un même espace qui pourra être sécurisé dans des versions professionnelles.

Une alternative sous contrôle à ChatGPT

Plus réactif, plus intelligent, Claude 3.5 Sonnet reste toujours sous le contrôle de mécanismes de sécurité pour éviter les dérives et les utilisations inappropriées. Anthropic met aussi l'accent sur le fait que l'utilisation de jeux de données des utilisateurs ne peut se faire qu'avec leur consentement.

Il reste à voir si cette disposition restera tenable dans le temps alors que se profile déjà la capacité des IA à consommer et digérer tout le texte produit jusqu'à présent par l'humanité, ce qui marquera un point de rupture dans la progression des capacités des IA, faute de matière première sur laquelle s'entraîner.

Avec Claude 3.5 Sonnet, Anthropic veut donc se remettre à niveau par rapport aux nombreuses annonces en matière d'IA diffusées ces dernières semaines et rester au contact des entreprises les plus en vue du secteur.