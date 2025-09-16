Après avoir révolutionné la production de podcasts avec Anchor, Nir Zicherman et Michael Mignano se lancent dans un nouveau défi : le domaine de l'éducation.

Oboe, leur dernière plateforme, fait appel à une intelligence artificielle afin de créer des cours entièrement personnalisés à partir d'une simple requête. Cette méthode, qui convertit l'apprentissage passif en une expérience active et sur mesure, est au centre d'une nouvelle génération d'outils EdTech visant à rendre la connaissance plus accessible que jamais.

Comment ces intelligences artificielles parviennent-elles à concevoir un programme complet de toutes pièces ?

Le mystère d'Oboe est contenu dans sa structure « multi-agents ». Au lieu d'un unique modèle intégré, plusieurs intelligences artificielles collaborent : l'une organise le contenu, une autre contrôle les informations, une troisième compose le script, une quatrième recherche des images, et la dernière supervise l'ensemble pour garantir la cohérence.

Cette procédure, qui se déroule en quelques secondes seulement, est capable de produire du contenu riche et diversifié (texte, audio, quiz, cartes mémoire) sur des thèmes allant de l'histoire de l'IA à la planification d'un déménagement au Japon.



D'autres intervenants, à l'image de la jeune pousse française Nolej, privilégient une démarche complémentaire en donnant la possibilité aux professeurs de convertir leurs propres documents (PDF, vidéos) en modules interactifs, faisant ainsi gagner un temps considérable.

Quelle est la distinction par rapport aux formations en ligne classiques ?

La rupture majeure réside dans la personnalisation et l'interaction. Adieu aux cours statiques et uniformes des MOOCs. Des plateformes telles qu'Oboe permettent à l'usager de participer activement à l'élaboration de sa propre trajectoire d'apprentissage. Le format s'ajuste à ses préférences : un podcast de discussion, un livre audio, un test de connaissances, ou une formation traditionnelle.





Cette souplesse rend l'éducation moins formelle et davantage captivante. Des plateformes comme Nolej vont encore plus loin en incorporant des tuteurs virtuels capables de répondre aux interrogations et de stimuler l'élève sur ses connaissances acquises.

Quel est le modèle économique et les perspectives d'avenir pour ces plateformes ?

La plupart de ces nouvelles plateformes EdTech adoptent un modèle freemium. Par exemple, Oboe propose la mise en place de quelques cours gratuits mensuellement avant d'introduire des abonnements payants destinés aux utilisateurs plus fréquents (12$ pour 30 cours, 32$ pour 100). Ce modèle offre la possibilité d'atteindre un vaste auditoire tout en valorisant les utilisations sophistiquées.





Le défi pour ces jeunes entreprises est de démontrer leur crédibilité et l'excellence de leurs contenus face aux acteurs déjà en place. Grâce à un financement de 4 millions de dollars et à l'expertise de ses fondateurs, Oboe possède des atouts considérables pour se faire une place et éventuellement transformer la façon dont nous acquérons de nouvelles compétences.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que ces intelligences artificielles substituent les professeurs ?

Non, ils visent plutôt à les « augmenter ». Des instruments tels que Nolej sont spécifiquement élaborés pour soutenir la fonction de l'enseignant en automatisant les activités dévoreuses de temps liées à la production de contenu. L'éducateur demeure « au poste de pilotage », contrôlant le contenu pédagogique.

Est-il assuré que les informations sont de qualité et fiables ?

Il s'agit du principal défi. Oboe emploie un dispositif d'agents IA multiples qui se vérifient mutuellement pour assurer la précision. Nolej, quant à lui, s'appuie uniquement sur les documents fournis par l'enseignant, évitant de ce fait de produire des informations provenant de sources externes non vérifiées.

Quels types de formats de cours sont disponibles ?

L'aspect de diversité est crucial. Oboe offre jusqu'à 9 formats distincts : cours traditionnel, podcast, livre audio, synthèse des points essentiels, fiches de révision (flashcards), quiz, et même des jeux interactifs pour rendre l'apprentissage plus divertissant.