Si beaucoup de choses se passent outre-Atlantique concernant l'évolution des intelligences artificielles génératives, la très jeune startup française Mistral AI (née en mai 2023) pourrait bien avoir son mot à dire et jouer dans la cour des grands assez rapidement.

Orientée vers le développement de modèles de langage (LLM) pour intelligences artificielles génératives, elle conçoit ses propres solutions en revendiquant une ouverture de ses travaux et une efficacité supérieure à celle des modèles concurrents.

Son dernier modèle Mistal 7B (7B pour 7 milliards de paramètres) se veut ainsi plus performant que des modèles de 13 milliards de paramètres sur les benchmarks et les évaluations d'IA en anglais grâce à un solide travail d'optimisation sur les couches fondatrices de l'IA.

Mistral AI, la nouvelle licorne européenne

Si les médias sont très focalisés sur ChatGPT d'OpenAI et les solutions des géants du Web, Mistral AI fait rapidement son chemin vers les sommets et pourrait rivaliser avec ces références du marché.

L'entreprise vient de recevoir un gros soutien de la part des investisseurs en réussissant une belle levée de fonds de 385 millions de d'euros, après 105 millions d'euros levés en juin.

Cela va permettre de porter sa valorisation vers 2 milliards de dollars, ce qui en fait une licorne française du secteur high-tech (ces jeunes startups dépassant le milliard de dollars de valorisation) et un espoir de faire émerger des champions européens de l'IA.

Mistral 7B vs LLama 2 (credit : Mistral AI)

L'annonce intervient alors que l'Europe vient de décider d'un cadre de développement éthique des intelligences artificielles, avec des règles à respecter pour éviter une perte de contrôle et des dommages dont les conséquences pourraient être terribles pour l'humanité.

Plusieurs gros investisseurs, français, européens et américains sont de la partie. L'AFP cite l'éditeur de logiciels Salesforce, la banque BNP Paribas, la CMA CGM (son président Rodolphe Saadé est un partenaire régulier d'initiatives menées avec Xavier Niel), et peut-être même le géant Nvidia qui s'assure de très fortes ventes grâce aux composants IA.

Mistral AI, l'IA générative autrement

Fondée par trois Français, l'un venu de Google DeepMind et les autres de Meta (dont l'un des créateur du modèle LLama), Mistral AI mise sur un modèle Open Source capable de remplir des tâches d'IA génératives (résumé, structuration des données, génération de texte) plus rapidement que des IA génératives propriétaires mais aussi à un coùt beaucoup plus bas.

L'AFP note que le gouvernement suit de près l'évolution et les opportunités de Mistral AI. Cédric O, ancien secrétaire d'Etat au numérique, est ainsi présent dans l'organigramme comme "conseil fondateur" tout en étant membre du comité interministériel sur l'IA générative.

Pendant que ChatGPT carbure à GPT-4 Turbo, qu'Amazon vient de lancer Amazon Q pour son infrastructure cloud AWS et que Google a annoncé Gemini, son modèle fondateur d'IA qui mise sur sa flexibilité et sa nature multimodale pour prendre l'ascendant, Mistal AI se positionne donc comme une alternative européenne tout aussi solide et au fonctionnement moins obscure que ses concurrents.