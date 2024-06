L'année dernière et en collaboration avec Google DeepMind, YouTube a dévoilé des projets expérimentaux Dream Track for Shorts et Music AI Tools. Ils ont recours à l'IA pour la création musicale sur la plateforme.

S'appuyant sur le modèle d'IA Lyria, Dream Track for Shorts permet de générer des bandes sonores de 30 secondes pour les Shorts sur YouTube avec des voix d'une poignée d'artistes partenaires. Music AI Tools permet par exemple de transformer un fredonnement en un accompagnement instrumental.

YouTube indique désormais que des négociations avec des labels de musique ont lieu, mais elles ne concernent pas le développement de Dream Track. Elles portent sur d'autres expériences en lien avec l'IA qui ne sont pas détaillées.

Ce n'est pas encore signé...

Selon le Financial Times, YouTube a proposé des sommes forfaitaires à Sony, Warner et Universal pour tenter de convaincre davantage d'artistes d'autoriser l'utilisation de leur musique dans l'entraînement de nouveaux outils d'IA, dont un lancement est prévu cette année.

" Ce serait aux labels d'inciter leurs artistes à participer aux nouveaux projets. Cela signifie que les montants finaux que YouTube pourrait être prêt à payer aux labels sont à ce stade indéterminés ", écrit le quotidien financier.

Pour potentiellement des dizaines d'artistes, il s'agirait ainsi de paiements uniques, et non d'accords basés sur des redevances. Le cas d'un nouveau générateur de chansons par IA est évoqué. A priori, nombre d'artistes seront difficiles à convaincre.

Des poursuites intentées contre Suno et Udio

En début de semaine, la RIAA (Recording Industry Association of America) - qui représente les intérêts des maisons de disques aux États-Unis - a annoncé des plaintes en justice visant les services Suno et Udio. Ces derniers s'appuient sur l'intelligence artificielle générative afin de créer des chansons et de la musique.

Avec en filigrane les données d'entraînement d'IA, la RIAA reproche des violations massives de droits d'auteur et réclame jusqu'à 150 000 dollars par infraction.