Alors que le nouveau Bing de Microsoft avec un agent conversationnel basé sur GPT-4 a commencé à fuiter et qu'une annonce du groupe de Redmond se profile rapidement à l'horizon, Google n'attend finalement pas plus longtemps pour introduire Bard. C'est l'officialisation du chatbot au nom de code Apprentice Bard.

L'agent conversationnel Bard est actuellement présenté comme un service expérimental d'IA conversationnelle alimenté par le modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) spécifiquement adapté au dialogue.

LaMDA est un modèle de langage avec jusqu'à 137 milliards de paramètres, pré-entraîné sur un jeu de données de 1 560 milliards de mots (dialogues et documents web publics), avant d'être optimisé grâce à des réponses annotées manuellement.

" Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage ", écrit Sundar Pichai. Le patron de Google et Alphabet ajoute que Bard s'appuie sur " les informations du Web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité." Une manière de souligner une base de connaissances à jour… contrairement à ChatGPT qui s'arrête à 2021.

Avec prudence pour Google

Toutefois, Bard est pour le moment seulement ouvert à des testeurs dits de confiance. La promesse est une plus grande disponibilité dans les prochaines semaines. De quoi limiter dans l'immédiat le type d'engouement que connaît ChatGPT.

Bard est d'abord lancé avec une version allégée du modèle LaMDA. Un choix pour limiter la puissance de calcul nécessaire et permettre une meilleure réactivité avec un plus grand nombre d'utilisateurs. C'est aussi une prudence légitime de la part de Google qui devra éviter des écueils dans l'exactitude des réponses.

Lors de la phase de test, Google cherchera à s'assurer que les réponses de Bard " atteignent un niveau élevé en termes de qualité, de sécurité et d'ancrage dans les informations du monde réel. " Dans le cas contraire et à l'heure du grand déploiement, les conséquences pourraient être extrêmement nuisibles pour l'image de Google et la confiance accordée par les utilisateurs.

Un super Google Assistant pour la recherche

La finalité est d'intégrer Bard et d'autres fonctionnalités basées sur l'IA au célèbre moteur de recherche. Qui plus est, de nouvelles API Generative Language pour les développeurs leur permettront de créer leurs propres produits d'IA.

Un exemple donné de l'intégration de Bard dans Google est la question : " Entre le piano et la guitare, lequel est le plus facile à apprendre, et quel est le temps nécessaire à la pratique de chacun ? " L'agent conversationnel génère sa réponse détaillée en langage naturel, tandis que des résultats habituels du moteur de recherche avec des liens sont affichés en dessous.

" Bard peut vous aider à expliquer les dernières découvertes de la Nasa issues du télescope James Webb à un enfant de 9 ans, ou vous renseigner sur les meilleurs attaquants du football mondial actuel, puis vous proposer un entraînement spécifique pour vous améliorer ", ajoute encore Google.