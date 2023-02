Selon des sources et des documents internes consultés par CNBC, Google teste un agent conversationnel qui est actuellement dénommé Apprentice Bard. À la manière de ChatGPT d'OpenAI, des employés du groupe peuvent lui poser des questions et obtenir des réponses textuelles.

Le chatbot Apprentice Bard repose sur le modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) développé par Google et dont l'existence avait été pour la première fois dévoilée en 2021. Il s'appuie sur le modèle d'apprentissage profond Transformer de Google Research… également exploité par GPT-3.

LaMDA est un modèle de langage qui a été entraîné pour le dialogue. Avec Apprentice Bard, des employés de Google ont constaté que les réponses obtenues sont devenues plus détaillées et sophistiquées au cours de ces dernières semaines.

Avec une base de données à jour

En outre, des événements récents sont pris en compte, alors que la base de connaissances de ChatGTP s'arrête à 2021. CNBC cite l'exemple d'une question posée sur le plan social du groupe avec le licenciement de 6 % de ses effectifs, soit la suppression d'environ 12 000 postes.

" Selon l'accès à ma base de données, il est peu probable que Google procède à une nouvelle série de licenciements en 2023 ", a répondu Apprentice Bard. Avec des chiffres à l'appui, l'agent conversationnel basé sur l'IA a ajouté que " les licenciements sont généralement effectués pour réduire les coûts et la structure, mais l'entreprise se porte bien financièrement. "

Pas sûr que les employés de Google ont été totalement convaincus par une telle réponse, mais ils sont de plus en plus conviés à faire part de leurs commentaires sur les efforts entrepris avec ce genre d'outil d'IA.

Un nouveau bouton " J'ai de la chance " ?

Toujours d'après CNBC, Google teste également d'autres produits basés sur l'IA, dont une page de recherche alternative susceptible d'avoir recours à un format de questions-réponses. Il pourrait notamment s'agir de remplacer le fameux bouton " J'ai de la chance " du moteur de recherche.

Plus globalement, une idée serait d'intégrer le nouveau chatbot dans un moteur de recherche. Le cas échéant, Google devra être sûr de son fait. Un échec, et par exemple des réponses fausses à des questions ou incontrôlées, pourrait être catastrophique au final pour l'image d'un groupe de l'ampleur de Google.

Un porte-parole de Google n'a évidemment pas fait de commentaires sur des produits comme Apprentice Bard. " Nous pensons que l'IA est une technologie fondatrice et transformatrice qui est incroyablement utile pour les individus, les entreprises et les communautés. […] Nous devons tenir compte des impacts sociétaux plus larges que ces innovations peuvent avoir. "