Depuis 35 ans, le télescope spatial Hubble accumule un volume de données astronomiques colossal. Une équipe de chercheurs de l'Agence spatiale européenne (ESA) a décidé de s'attaquer à cette mine d'or en utilisant un outil d'IA. AnomalyMatch a examiné près de 100 millions d'images issues des archives.

Un résultat impressionnant avec l'IA

L'algorithme AnomalyMatch est un réseau neuronal entraîné pour détecter des motifs inhabituels. En seulement deux jours et demi, il a examiné l'intégralité des archives de Hubble, signalant les objets les plus étranges pour une vérification manuelle par les astronomes.

Plus de 1 300 anomalies ont été confirmées, dont plus de 800 qui n'avaient jamais été documentées. Auteur principal d'une étude publiée dans Astronomy & Astrophysics, David O'Ryan souligne que les archives représentent un " trésor de données dans lequel des anomalies astrophysiques pourraient être trouvées ".

Quels types d'objets étranges ont été découverts ?

La majorité des découvertes sont des galaxies en fusion ou en interaction, présentant des formes inhabituelles ou des traînées d'étoiles et de gaz. L'IA a également identifié des lentilles gravitationnelles, où la gravité d'une galaxie déforme la lumière d'un objet plus lointain, créant des arcs ou des anneaux lumineux.

Parmi les autres trouvailles figurent des galaxies avec des " tentacules " gazeux, des disques de formation planétaire vus par la tranche ressemblant à des hamburgers, et même des dizaines d'objets qui " défient toute classification existante ", selon l'ESA.

L'IA fait une nouvelle fois ses preuves

La découverte de tant d'objets inédits souligne une fois encore le potentiel des outils d'IA. Alors que de nouveaux télescopes comme le Nancy Grace Roman de la Nasa ou Euclid de l'ESA s'apprêtent à générer des volumes de données sans précédent, AnomalyMatch et d'autres deviendront essentiels.