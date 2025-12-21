C'est une étape majeure pour l'astronomie. Le 25 novembre dernier, dans la salle blanche du Goddard Space Flight Center de la NASA, les techniciens ont uni les deux dernières sections du télescope spatial Nancy Grace Roman.

Après avoir survécu à une batterie de tests simulant les vibrations extrêmes d'un décollage, l'observatoire est désormais complet. Sa mission : réaliser un recensement cosmique à une échelle jamais vue et s'attaquer à l'un des plus grands mystères de la physique moderne.

Pourquoi ce télescope est-il si différent de Hubble ou Webb ?

Roman n'est pas un simple successeur, c'est un pionnier doté d'une vision radicalement différente. Alors qu'il partage la même taille de miroir primaire que Hubble (2,4 mètres), sa force réside dans son champ de vision 100 fois plus large. C'est comme passer d'une vue par le trou d'une serrure à une fenêtre panoramique. Cette prouesse est rendue possible par son instrument principal, le Wide Field Instrument (WFI), une caméra de près de 300 mégapixels capable de capturer des pans entiers du ciel avec une résolution stupéfiante.

Contrairement au James Webb, conçu pour une vision extrêmement profonde et détaillée sur de petites zones, Roman est un arpenteur cosmique. Son objectif est la statistique à grande échelle. Il est également équipé d'un second instrument, le Coronagraph Instrument, une démonstration technologique de pointe conçue pour bloquer la lumière des étoiles et révéler la lueur très faible des exoplanètes qui les entourent, une capacité 100 à 1 000 fois supérieure aux instruments existants.

Quelle est sa mission principale et comment va-t-il la remplir ?

L'objectif numéro un de Roman est de comprendre la nature de l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Pour cela, les scientifiques ne vont pas regarder les objets les plus brillants, mais plutôt les zones les plus sombres : les vides cosmiques. Ces immenses "bulles" de quasi-vide, où les galaxies sont rares, sont les régions où l'influence de l'énergie noire est la plus pure et la moins perturbée par la gravité de la matière.

Grâce à son relevé à grand champ, le High-Latitude Wide-Area Survey, Roman va cartographier la position et la forme de ces vides avec une précision inédite. Les simulations prédisent que le télescope pourrait détecter et mesurer plus de 82 000 vides. En analysant leur distribution et leur évolution, les astronomes pourront tester leurs modèles cosmologiques et mettre des contraintes fortes sur les propriétés de l'énergie noire, un peu comme on déduirait la recette d'un gâteau en analysant sa structure finale.

Quel a été le parcours de ce projet et quand sera-t-il lancé ?

Le chemin jusqu'ici n'a pas été simple. D'un coût de 4,3 milliards de dollars, le projet Roman a survécu à plusieurs tentatives d'annulation sous l'administration Trump, sauvé à chaque fois par le Congrès américain. Sa conception a été grandement facilitée par un don inattendu : son miroir principal provient du National Reconnaissance Office (NRO), l'agence américaine des satellites espions, qui n'en avait plus l'usage. Ce miroir, de qualité militaire, a permis d'éviter les risques et les délais liés à la fabrication d'un nouvel optique.

Le télescope a passé avec succès les tests les plus rigoureux, et les ingénieurs n'ont détecté aucune "surprise significative", contrairement aux défis rencontrés lors du développement du JWST. Avec son assemblage finalisé, Roman est en bonne voie pour être expédié au Kennedy Space Center en Floride. Le lancement est prévu à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX, potentiellement dès l'automne 2026, avec une date officielle fixée à mai 2027.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le télescope Roman est-il plus puissant que le James Webb ?

Ils ne sont pas directement comparables car leurs objectifs sont différents. Le James Webb est conçu pour voir plus loin dans le temps avec une précision extrême sur de petites zones du ciel (vision profonde). Roman est conçu pour voir de très larges portions du ciel à la fois (vision large), ce qui lui permet de cartographier l'univers et de collecter des données statistiques sur des milliards d'objets. Roman voit plus "large", Webb voit plus "loin".

Quelle est la durée de vie prévue pour la mission Roman ?

La mission principale du télescope Nancy Grace Roman est prévue pour durer cinq ans. Contrairement à certains télescopes infrarouges plus anciens, il ne dépend pas d'un liquide de refroidissement qui s'épuise. Sa durée de vie est donc principalement limitée par la quantité de carburant embarqué pour maintenir son orbite et s'orienter. Une extension de mission est tout à fait possible si ses systèmes restent fonctionnels.

Quelle quantité de données le télescope Roman va-t-il générer ?

Le volume de données sera colossal. On estime que durant sa mission de cinq ans, Roman générera environ 20 000 téraoctets (soit 20 pétaoctets) de données. À titre de comparaison, le télescope Hubble a généré en plus de 30 ans une quantité d'informations que Roman produira en quelques années seulement, illustrant l'échelle massive de sa future exploration du cosmos.