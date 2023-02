Après plusieurs fuites, dont une récente, c'est tout sauf une surprise. Microsoft officialise le nouveau Bing qui bénéficie d'une version améliorée de la technologie d'intelligence artificielle utilisée avec l'agent conversationnel ChatGPT d'OpenAI.

Annoncé plus puissant que pour ChatGPT et spécialement conçu pour la recherche, le nouveau modèle de langage reprend les avancées obtenues avec GPT-3.5. Microsoft ne mentionne toutefois pas GPT-4 et met en avant un modèle propriétaire Prometheus qui exploite le modèle d'OpenAI.

C'est en outre davantage qu'une intégration d'un ChatGPT pour le moteur de recherche Bing, puisque des améliorations d'IA concernent l'index de recherche principal et le ranking pour une plus grande pertinence avec les requêtes de recherche usuelles.

Le nouveau Bing en preview

Pour le moment et uniquement sur ordinateur, c'est une préversion du nouveau Bing que Microsoft met à disposition. L'accès est régi par un système de liste d'attente. Sinon, ce ne sont que quelques requêtes prédéfinies qui sont proposées.

" Posez des questions réelles. Obtenez des réponses complètes. Discutez et créez ", peut-on lire. Un onglet Chat (mode conversation) permet d'activer les résultats de l'agent conversationnel associé. C'est à la manière de ChatGPT, mais avec les sources citées et pour des résultats récents. À défaut, c'est un encart dédié en plus de l'affichage des résultats habituels.

" Le nouveau Bing revient à avoir un assistant de recherche, un planificateur personnel et un partenaire créatif à vos côtés chaque fois que vous effectuez des recherches sur le Web. " Dans des domaines divers et variés, les réponses sont d'autant plus détaillées que les questions en langage naturel - à raison d'un millier de caractères - sont précises.

La course est lancée pour le patron de Microsoft

En collaboration avec OpenAI, Microsoft assure avoir mis en œuvre des mesures de protection pour éviter les contenus dits préjudiciables. Un travail continu qui concerne notamment la problématique de la désinformation et la sécurité des données, par exemple.

Le nouveau Bing avec IA de Microsoft est officialisé, alors que Google a de son côté annoncé un agent conversationnel Bard s'appuyant sur son modèle de langage LaMDA. Une révolution est sans doute en marche…

Il est trop tôt pour savoir si les chatbots d'IA vont se substituer à la recherche web traditionnelle ou resteront un complément comme sous leur forme actuelle. D'éventuelles grosses erreurs commises pourraient ruiner des efforts entrepris. Pour Satya Nadella, le patron de Microsoft, la course est néanmoins bel et bien lancée.