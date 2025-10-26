Le géant IBM, très engagé dans la course à l'ordinateur quantique, a démontré qu'un algorithme clé de correction d'erreur quantique peut s'exécuter en temps réel sur des puces FPGA standards d'AMD.

Cette avancée majeure, en avance sur la feuille de route d'IBM, ouvre la voie à des systèmes hybrides plus abordables et pratiques, rapprochant l'ordinateur quantique "Starling" (le premier ordinateur quantique "utile") de 2029.

L'informatique quantique promet de résoudre des problèmes hors de portée des supercalculateurs traditionnels. Mais cette promesse se heurte depuis toujours à un obstacle majeur : la fragilité extrême des qubits.

Ces unités de calcul quantiques sont si sensibles aux interférences environnementales qu'elles perdent leur cohérence et accumulent les erreurs, rendant les calculs inutilisables. La correction d'erreur en temps réel est donc le véritable goulot d'étranglement du secteur.

L'algorithme d'IBM s'invite sur le matériel AMD

IBM s'apprête à publier ce lundi un article de recherche confirmant une avancée notable. L'algorithme de détection et de correction d'erreur, annoncé par la firme en juin, a été exécuté avec succès en temps réel.

La véritable nouvelle est le matériel utilisé : des puces FPGA programmables (field-programmable gate array) fabriquées par AMD. Ces composants sont courants dans les centres de données et bien moins coûteux que les composants sur mesure habituellement requis pour le contrôle quantique.

Une question de vitesse et de coût

Jay Gambetta, vice-président d'IBM en charge des efforts quantiques, a souligné l'importance de cette démonstration. L'algorithme fonctionne non seulement dans le monde réel, mais il le fait sur des puces AMD "qui ne sont pas ridiculement chères".

Plus impressionnant encore, l'implémentation s'est révélée dix fois plus rapide que le minimum requis. Cette performance valide une approche hybride, combinant le calcul quantique et classique, qui pourrait considérablement réduire les coûts et accélérer les cycles de développement.

La feuille de route "Starling" prend de l'avance

Cette réussite n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans la feuille de route pluriannuelle d'IBM, qui vise la construction d'un système quantique puissant et pratique, c'est à dire capable de résoudre des problèmes concrets et pas seulements des problèmes mathématiques abstraits pour tester ses performances.

Selon IBM, ce travail sur l'algorithme a été finalisé avec un an d'avance sur le calendrier initial. Dans un paysage concurrentiel intense où Microsoft et Google (Alphabet) tentent aussi de développer des systèmes pratiques, cette avance positionne favorablement IBM.

Le test sur du matériel classique permet d'optimiser les algorithmes avant leur déploiement sur des ordinateurs quantiques complets, accélérant l'innovation.