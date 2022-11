Le groupe IBM est en pointe dans le domaine des processeurs quantiques et il propose déjà ses solutions en accès à distance pour de la recherche. La firme travaile sur le design de systèmes toujours plus puissants et à même d'atteindre la suprématie quantique.

Cette dernière vise à permettre le développement de systèmes quantiques insurpassables en temps de calcul par l'informatique traditionnelle sur la résolution de problèmes bien précis.

Cette frontière reste à franchir, même si certains pensent l'avoir déjà dépassée, et reste très dépendante de la stabilité des qubits, ces unités d'information quantique qu'un rien peut perturber.

IBM Osprey, le nouveau champion des processeurs quantiques

Dans cette course aux performances, IBM frappe fort pour son événement IBM Quantum Summit 2022 en dévoilant un processeur quantique IBM Osprey de 433 qubits, ce qui en fait "le processeur quantique le plus puissant au monde".

Il augmente ainsi largement le nombre de qubits par rapport à la précédente plateforme IBM Eagle (127 qubits) et IBM assure qu'il a le potentiel pour réaliser des calculs quantiques complexes au-delà des possibilités de l'informatique classique.

A tel point qu'elle affirme que le nombre de bits nécessaires pour décrire l'état et égaler la puissance d'Osprey dépasse le nombre d'atomes dans l'univers. Ces affirmations contrastent avec l'attitude devenue très discrète de Google après la tentative de démonstration de suprématie quantique réalisée avec son processeur quantique Bristlecone de 72 qubits en 2018 / 2019.

Prochaine étape, les 1000 qubits

Et justement, parce que cet avantage quantique ne se mesure pas seulement au nombre de qubits mais aussi à la stabilité de ces derniers et aux mécanismes de correction d'erreurs, il aurait été intéressant de connaître les informations relatives à la précision des calculs, ce que ne mentionne pas, ou pas encore, IBM.

En attendant de savoir si Osprey tiendra ses promesses, la roadmap diffusée en même temps que l'annonce du processeur quantique évoque déjà la génération suivante Condor qui alignera 1121 qubits dès 2023 / 2024.

Ensuite, IBM devrait commencer à développer des systèmes modulaires de plusieurs puces quantiques réunies par des liens d'interconnexion, ce qui permettra d'atteindre l'objectif d'un système de plus de 4000 qubits à partir de 2025.