Après des plaintes d'utilisateurs sur ses forums, MacRumors se fait l'écho de problèmes rencontrés avec l'application iCloud pour Windows et des modèles Pro de l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Le site rapporte que des vidéos enregistrées sur un iPhone, puis synchronisées avec iCloud pour Windows sont impossibles à lire.

Il y a toutefois plus étrange et troublant, avec l'arrivée de mystérieuses photos dans la bibliothèque des utilisateurs affectés. Des contenus dont ils ne sont pas les propriétaires et qui font leur apparition lors d'une tentative de lecture des vidéos corrompues.

Une grosse inquiétude soulevée

" iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées depuis un iPhone 14 Pro Max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il insère des images fixes dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d'autres personnes ", témoigne un utilisateur touché par le bug.

" On m'a montré des photos de familles d'autres personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d'utiliser iCloud en toute sécurité. "

Dans l'attente d'une réaction d'Apple

Selon MacRumors, la suppression de l'application iCloud pour Windows et sa réinstallation ne permet pas de résoudre le problème qui a été signalé à Apple. Cela supposerait un problème côté serveur. Windows 11 et Windows 10 seraient en outre tous les deux concernés.

Encore énigmatique, ce bug aurait une prédisposition avec des vidéos pour lesquelles les paramètres HDR et HEVC ont été activés. Il commence à être de plus en plus relayé sur le Web, ce qui devrait pousser Apple à réagir. Un démenti n'est pas à exclure à ce stade.

Rappelons par ailleurs que l'intégration des photos iCloud directement dans l'application Photos de Windows 11 vient récemment d'être proposée.