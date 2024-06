L'industrie du jeu vidéo s'est démocratisée et touche un public de plus en plus large malgré l'augmentation des prix des consoles : 70 % des Français jouent au moins occasionnellement. Le marché du gaming est d'ailleurs devenu le premier marché culturel en France, atteignant un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2023.

Le comparateur de prix idealo a analysé la demande des Français et le prix des consoles de jeux sur les trois dernières années, de quoi nous aider à y voir plus clair sur le meilleur moment pour acheter sa console de jeu vidéo favorite.

Popularité croissante des consoles de jeux



Entre janvier 2021 et février 2024, idealo a observé une popularité grandissante des consoles de jeux. La demande est fortement influencée par des événements clés tels que le Black Friday, les soldes, les fêtes de fin d’année, les sorties de nouvelles consoles comme la PlayStation 5 en novembre 2020 ou encore la sortie de jeux AAA très attendus. On voit d'ailleurs que la demande a culminé en novembre 2023 malgré des prix élevés, sans doute en raison des achats de Noël.

Le meilleur moment pour acheter sa console au meilleur prix



Idealo a analysé l’évolution des prix mensuels des consoles de jeux de janvier 2021 à janvier 2024. Le prix le plus élevé a été atteint en novembre 2023 à 482,31 €, puis a diminué à 348,81 € en février 2024. Les experts recommandent donc d’acheter en janvier ou durant l’été, avec des prix moyens de 380,52 € et 388,76 €. Ils déconseillent le mois d’octobre, où le prix moyen est de 423,86 €.

Voici pour finir quelques conseils pratiques pour acheter vos consoles ou tout autre type de produit au meilleur prix :