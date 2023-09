Il a beaucoup été question de nouvelles versions de la PlayStation 5 ces derniers mois mais les consoles Xbox Series de Microsoft devraient elles aussi connaître des évolutions.

La firme de Redmond aurait sans doute préféré garder le secret sur ses projets mais la bataille juridique l'opposant à la FTC (Federal Trade Commission) a conduit à la diffusion de documents évoquant l'avenir de ses consoles de jeu.

On apprend donc qu'une gamme Xbox Refresh se prépare pour 2024 avec des évolutions pour la Xbox Series X et la Xbox Series S apportant des améliorations matérielles.

Brooklin et Ellewood

La nouvelle Xbox Series X Refresh porte le nom de code Brooklin et son lancement est prévu pour le mois d'octobre 2024. Elle profitera d'un APU toujours signé AMD avec coeurs Zen 2 et partie graphique RDNA mais désormais gravé en 6 nm.

La Xbox Series X Refresh pourra offrir du jeu en 4K avec le support des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2 et la possible intégration d'un port USB-C. Elle profiterait également d'une nouvelle coque au design plus arrondi.

De son côté, la Xbox Series S Refresh a pour nom de code Ellewood. Elle ne changera pas d'aspect mais elle profitera aussi du passage au WiFi 6E et au Bluetooth 5.2. Les tarifs des deux consoles devraient rester inchangés tout en permettant deux fois plus de stockage (jusqu'à 2 To pour la Xbox Series X Brooklin).

Une nouvelle manette, portant le nom de code Sebile, est également prévue avec le Refresh de la gamme.

Des détails sur une Xbox Next Gen

A plus long terme, des détails sont donnés sur une future génération de console de salon chez Microsoft. La partie CPU pourrait utiliser une architecture ARM 64-Bit ou bien des coeurs AMD Zen 6 tandis que la partie graphique reposerait sur une solution AMD Navi 5 ou une puce custom fournie par AMD.

Rien qu'aux familles de puces évoquées, on peut déjà estimer que la console Xbox Nest Gen ne sera pas lancée avant 2027 ou 2028. Microsoft prévoirait aussi d'ajouter un NPU (Neural Processing Unit) pour gérer des fonctionnalités associées à de l'intelligence artificielle.

Les documents évoquent le support du raytracing " DirectX Next Gen " et une " Super Resolution " s'appuyant sur du machine learning, sans doute sous forme d'une fonction d'upscaling comme on en trouve sur les cartes graphiques gaming.

Microsoft semble en tous les cas vouloir beaucoup s'appuyer sur l'IA pour optimiser diverses fonctions sur sa future console de jeu qui ne verra cependant pas le jour avant plusieurs années.