D'abord sur les smartphones Pixel avec Android 15, puis sur les appareils Galaxy de Samsung avec One UI 7 au cours des prochaines semaines, Google déploie une fonctionnalité Identity Check. Elle sera disponible pour d'autres appareils Android plus tard dans l'année.

Identity Check entre dans le cadre des mesures de protection des données personnelles en cas de vol d'un appareil. Après activation, la fonctionnalité exige une authentification biométrique pour accéder à certains paramètres sensibles de l'appareil, lorsque celui-ci ne se trouve pas dans un lieu de confiance.

Google souligne que cette vérification d'identité permet aussi une protection renforcée pour les comptes Google et une sécurité supplémentaire pour les comptes Samsung. « Il est beaucoup plus difficile pour un attaquant non autorisé de prendre le contrôle des comptes connectés sur l'appareil. »

Une gestion des lieux de confiance

Avec Identity Check, il est possible de designer un ou plusieurs lieux de confiance pour lesquels l'authentification biométrique n'entrera donc pas en jeu.

Les paramètres protégés par Identity Check comprennent la modification du code PIN ou des données biométriques, la désactivation de la protection contre le vol, la désactivation de Localiser mon appareil, l'accès aux Passkeys ou encore la réinitialisation.

Google profite de l'annonce d'Identity Check pour indiquer que le verrouillage en cas de détection de vol (Theft Detection Lock) est désormais complètement déployé sur les smartphones avec Android 10 ou plus.