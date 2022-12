Nous avons sélectionné pour vous une série d'écrans PC que l'on a classés en fonction de la taille allant de 22 à 35 pouces. Il y a plusieurs critères à prendre en compte comme les technologies embarquées (Freesync), la définition de l'écran, la courbure s'il y en a une et surtout, la fréquence de rafraichissement si l'on recherche un écran gamer.

Prenons par exemple l'écran PC iiyama G-master G4380 qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce dernier est équipé d'une dalle de 43 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran est également compatible avec la technologie Freesync Premium qui facilite la synchronisation entre l'écran et la carte graphique. Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner".

Il dispose de deux ports HDMI, de deux DisplayPort, de quatre ports USB et d'une prise casque. L'écran PC offre une luminosité de 550 cd/m² et un contraste de 4000:1.

Sur le site de Rueducommerce, l'écran PC iiyama G-master G4380 est au prix de 600 € au lieu de 859 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écrans PC :

