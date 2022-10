Toute la magie de Noël avec la carte E.Leclerc

Noël approche à grand pas, les magasins et le site internet des magasins E.Leclerc s'habillent de rouge et de blanc, mais surtout de jouets à prix cagnotté.

Noël est une période pleine de magie, surtout pour les enfants. Ils attendent avec impatience de recevoir leurs jouets et certains peuvent être chers. Une technique pour faire baisser la facture est de commencer assez tôt vos achats. Les magasins E.Leclerc l'ont bien compris et ils vous proposent la très belle opération "Toute la magie de Noël". Cette opération commence le 10 octobre et fini le 4 décembre.

Lors de l'achat de certains jeux, une partie de votre achat se retrouve sur le compte de votre carte E.Leclerc. Cette dernière est totalement gratuite et elle permet donc soit de faire baisser directement le prix à la caisse, soit de cagnotter pour plus tard. La carte est disponible via ce lien.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres pour l'opération "Toute la magie de Noël" directement sur la page dédiée, mais voici quelques bons plans intéressants :

Playmobil

Volkswagen T1 Combi à 34 € avec 10 €





Lego

Mecano

Jeux de société

Divers



Mais E.Leclerc ne s'arrête pas là, il propose aussi d'autres opérations valable du 17 au 23 octobre :

High-Tech : jusqu'à 200€ de bons de réduction sur une sélection de produits

Culturel : jusqu'à 30% de bons de réduction sur une sélection de produits

Jouets : jusqu'à 50% de bons de réduction sur une sélection de jouets

Ma Cave : jusqu'à 30% de bons de réduction sur une sélection de vins



