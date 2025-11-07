IKEA officialise sa bascule vers la domotique ouverte. La marque a annoncé 21 nouveaux produits compatibles Matter over Thread, répartis en trois catégories : éclairage, capteurs et contrôle.

Cette transition, qui remplace l'ancienne gamme Zigbee (Trådfri), vise à rendre la maison connectée plus simple, plus interopérable et surtout beaucoup plus abordable.

Quels sont les nouveaux produits annoncés ?

La nouvelle gamme est large. Côté éclairage, la série KAJPLATS remplace Trådfri avec 11 ampoules (E27, E14, GU10), offrant une meilleure luminosité (jusqu'à 1521 lumens) et de meilleures couleurs.

Cinq nouveaux capteurs arrivent : MYGGSPRAY (mouvement), MYGGBETT (porte/fenêtre), TIMMERFLOTTE (température/humidité), ALPSTUGA (qualité de l'air, avec CO2 et horloge) et KLIPPBOK (fuite d'eau).

Enfin, la prise connectée GRILLPLATS (avec suivi d'énergie) et les télécommandes BILRESA (dont un modèle avec molette) complètent l'offre.

Pourquoi cette bascule vers Matter est-elle si importante ?

C'est un changement de technologie majeur, passant de Zigbee à Thread. L'objectif est l'interopérabilité. Ces produits natifs Matter n'ont pas besoin du hub IKEA pour fonctionner. Ils peuvent être contrôlés par n'importe quel contrôleur Matter (Apple HomePod, Google Nest Hub, Amazon Echo).

C'est une grosse nouvelle pour les utilisateurs, qui obtiennent des appareils compatibles avec n'importe quelle plateforme de domotique.

Le hub Dirigera est-il toujours nécessaire ?

Pas pour un contrôle basique, mais il gagne en puissance. Le hub Dirigera a été mis à jour : il n'est plus un simple pont, mais un contrôleur Matter complet et un routeur de bordure Thread 1.4.

Cela signifie qu'il peut désormais intégrer des appareils Matter d'autres marques (comme Philips Hue) dans l'application IKEA Home Smart. De plus, les nouveaux appareils restent rétrocompatibles avec l'écosystème Zigbee d'IKEA grâce à TouchLink.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Matter over Thread ?

Matter est une norme logicielle (un langage commun) pour la domotique, soutenue par Apple, Google et Amazon. Thread est un protocole réseau (comme le Wi-Fi ou Zigbee) maillé et à faible consommation. L'association des deux permet aux appareils de différentes marques de communiquer directement, de manière fiable et sans hub propriétaire.

Les anciens produits Trådfri (Zigbee) sont-ils compatibles ?

Oui, la rétrocompatibilité est assurée. Les nouvelles télécommandes BILRESA (Thread) peuvent contrôler directement les anciens éclairages Trådfri (Zigbee) grâce à la fonction TouchLink. De même, le hub Dirigera gère les deux protocoles.