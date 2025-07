C'est une page qui se tourne dans le monde de l'audio domestique. IKEA a décidé de ne plus miser sur Sonos pour ses enceintes connectées. La nouvelle approche ? Des solutions Bluetooth plus abordables, avec des fonctionnalités comme Spotify Tap directement intégrées. David Granath, responsable de gamme chez IKEA pour l'éclairage et l'électronique domestique, est formel : "Notre objectif est de rendre le son accessible, fonctionnel et agréable, sans ajouter de complexité". C'est cette philosophie qui guidera les futurs développements de l'enseigne.

Cette stratégie révisée, annoncée en même temps que l'engagement d'IKEA envers le protocole de maison intelligente Matter, se concrétise avec le lancement de la nouvelle enceinte Bluetooth Blomprakt, intégrant une ampoule LED. Ce produit, attendu en octobre à moins de 100€, rejoint l'enceinte Bluetooth colorée Nattbad, déjà disponible à 39,99€. Des tarifs bien plus doux que ceux des Ikea x Sonos, qui disparaîtront progressivement des rayons. Les modèles Sonos, comme l'enceinte bibliothèque Symfonisk (qui a presque doublé de prix depuis 2019), et les lampes-enceintes Symfonisk (à partir de 189€), étaient jugés trop chers et complexes pour le public visé par IKEA. C'est un virage majeur pour la technologie audio domestique.

Spotify Tap et Multi-enceintes : Les nouvelles fonctionnalités phares ?

Les nouvelles enceintes Bluetooth d'IKEA mettent l'accent sur la simplicité d'utilisation. Elles intègrent toutes le bouton Spotify Tap, déjà présent sur l'enceinte d'extérieur Vappeby (lancée en 2022 et toujours au catalogue). Une simple pression sur ce bouton relance la lecture de Spotify là où vous l'aviez laissée, ou propose un nouveau morceau adapté à vos goûts. Et bonne nouvelle : cette fonctionnalité ne nécessite pas d'abonnement payant à Spotify, un simple compte suffit. Si vous n'êtes pas fan de Spotify, pas de souci, une connexion Bluetooth standard permet d'écouter la source de votre choix. L'expérience est pensée pour être la plus fluide possible.

Mais ce n'est pas tout. Les nouvelles enceintes d'IKEA exploitent également le Bluetooth 5.3 pour offrir une fonction multi-enceintes. Vous pouvez ainsi placer plusieurs enceintes dans une même pièce et les associer rapidement d'une simple pression. Le son sera en mono, sans séparation stéréo ou audio multi-canal pour le home cinéma, mais il suffira amplement à sonoriser la pièce. Les enceintes peuvent aussi être partagées entre deux appareils connectés simultanément. Une flexibilité bienvenue pour le quotidien.

Pourquoi la rupture avec Sonos et quels projets pour le futur ?

La dissolution du partenariat avec Sonos, annoncée en mai, s'est déroulée "sans drame", selon David Granath. "Nous avions atteint nos objectifs et nous avions tous les deux nos stratégies et plans pour l'avenir", a-t-il déclaré. Mais la lecture entre les lignes suggère que le prix élevé et la complexité des produits Symfonisk ont pesé dans la balance. Granath le reconnaît : "Quand on doit vendre une enceinte à plus de 200€, on exclut beaucoup de monde". Cette prise de conscience a mené à une nouvelle offensive.

IKEA a de grandes ambitions : "En janvier, nous aurons probablement jusqu'à dix nouvelles enceintes en une seule fois", a annoncé Granath. Au moins une partie de ces nouveautés est issue d'une collaboration avec la designer Tekla Evelina Severin (Teklan). Toutes ces nouvelles enceintes Bluetooth devraient coûter moins de 100€, s'inscrivant dans la stratégie d'IKEA de servir "le plus grand nombre". L'entreprise a appris beaucoup de ses huit années de partenariat avec Sonos, notamment en développement produit et en chaîne d'approvisionnement. Granath se concentre désormais sur l'application de ces leçons pour toucher un public plus large avec des enceintes de sa propre marque, plus faciles à utiliser et plus abordables, en cherchant à "s'intégrer de nouvelles manières au mobilier". Pour ceux qui recherchent un système audio Wi-Fi pour toute la maison, il faudra cependant patienter : IKEA participe au groupe de travail Connectivity Standards Alliance qui vise à standardiser les enceintes dans Matter, mais c'est encore loin. C'est une stratégie d'innovation qui vise à démocratiser la musique pour tous.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi IKEA met-il fin à son partenariat avec Sonos ?

IKEA a mis fin à son partenariat avec Sonos pour se concentrer sur des enceintes plus abordables et faciles à utiliser, basées sur le Bluetooth. Le prix et la complexité des produits Sonos-IKEA ne correspondaient plus à la stratégie d'IKEA de rendre le son accessible au plus grand nombre.

Quels sont les nouveaux modèles d'enceintes IKEA lancés ?

IKEA a lancé les enceintes Bluetooth Blomprakt (avec ampoule LED intégrée, disponible en octobre, moins de 100€) et Nattbad (déjà disponible, 49,99$). Ces nouveaux modèles intègrent des fonctionnalités comme Spotify Tap et la possibilité de les jumeler pour un son multi-enceintes.

Quelles sont les ambitions d'IKEA dans l'audio domestique pour l'avenir ?

IKEA prévoit de lancer jusqu'à dix nouvelles enceintes Bluetooth d'ici janvier, toutes à moins de 100€. L'objectif est de continuer à proposer des solutions audio abordables, fonctionnelles et faciles à utiliser, qui s'intègrent de manière créative au mobilier, démocratisant ainsi le son à la maison pour un public plus large.