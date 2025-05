C'était une collaboration appréciée des amateurs d'audio et de design. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Sonos, le spécialiste du son multiroom, et Ikea, le géant suédois du meuble, ont annoncé la fin de leur partenariat pour la gamme Symfonisk. Cette annonce, confirmée ce mardi par Sonos, signifie la disparition progressive de ces enceintes connectées uniques. Une page se tourne pour ces produits qui alliaient habilement technologie et esthétique.

Symfonisk : le rideau tombe sur une gamme audio-déco populaire

La gamme Symfonisk avait su séduire. Elle proposait des produits ingénieux. Des enceintes se cachaient dans des lampes de table. D'autres prenaient la forme d'étagères murales sonores. Il y avait même des cadres photo musicaux. Leur force ? L'intégration parfaite à l'écosystème Sonos. Le tout, à des prix souvent plus doux que les appareils Sonos classiques. L'enceinte-étagère, notamment, avait marqué les esprits par sa qualité sonore pour son tarif. Ces produits étaient une porte d'entrée accessible à l'univers Sonos. Ils permettaient aussi de compléter discrètement une installation existante, par exemple en surround. Les amateurs devront donc faire vite. Les stocks actuels dans les magasins Ikea sont les derniers. Il n'y aura pas de nouveaux modèles.

Les raisons d'une séparation et l'avenir des appareils existants

Pourquoi cette rupture après huit ans de succès ? Les deux entreprises n'ont pas donné de raisons détaillées. Erin Pategas, porte-parole de Sonos, a toutefois déclaré : "Au cours des huit dernières années, nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Ikea et sommes fiers de ce que nous avons accompli." Elle a ajouté : "Bien que notre travail commun soit en grande partie terminé et que nous ne sortirons pas de nouveaux produits en tant que partenaires, nous continuerons à prendre en charge chaque produit Symfonisk existant afin que les clients puissent continuer à profiter d'un son exceptionnel chez eux pendant de nombreuses années." Le support logiciel est donc garanti. C'est un soulagement pour les actuels propriétaires des enceintes en question. Certaines analyses suggèrent que les récents déboires de Sonos avec sa nouvelle application mobile ont pu peser dans la décision d'Ikea. D'autres pensent que Sonos, en se recentrant sur son cœur de métier audio et en proposant des produits d'entrée de gamme plus compétitifs (Era 100, Ray), voyait moins d'intérêt à poursuivre une gamme qui pouvait lui faire de l'ombre.

Un accessoire en particulier va manquer : la télécommande Symfonisk

Si la disparition des enceintes originales attristera certains, un petit accessoire Symfonisk risque de créer un vide plus important. Il s'agit de la télécommande Symfonisk Sound Remote. Ce palet discret, vendu une vingtaine d'euros (avec l'achat d'un hub Dirigera d'Ikea), était un petit bijou de simplicité et d'efficacité. Elle permettait de contrôler lecture, volume et pistes de tout le système Sonos. Sa force résidait dans son prix et sa polyvalence, là où Sonos ne propose pas d'équivalent direct aussi accessible pour un contrôle physique déporté. Sa fin est donc un vrai regret pour de nombreux utilisateurs. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de transition pour Sonos. L'entreprise doit rassurer sur son logiciel et faire face aux incertitudes économiques. Pour les fans de la gamme Symfonisk, ou ceux qui hésitaient encore, le message est clair : les derniers exemplaires ne resteront pas longtemps en rayon.