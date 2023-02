Avec les divers confinements liés à la crise sanitaire du Covid 19, une grande partie de la population a changé sa vision de son intérieur : beaucoup ont reconsidéré l'arrangement de leurs pièces pour les rendre plus fonctionnelles ou confortables et les marques en ont profité pour mettre en avant divers appareils, comme ceux permettant de filtrer l'air.

Très populaires en Asie, ces appareils connaissent un intérêt croissant en Europe et IKEA se lance avec un dérivé : un capteur qui informe l'utilisateur de la qualité de l'air intérieur.

Baptisé Vindstryrka (force du vent), il s'agit d'un produit intelligent qui mesure la qualité de l'air intérieur et fournit plusieurs indices à l'utilisateur, notamment le taux de particules PM2.5 particulièrement polluantes ainsi que les COVT (composés organiques volatils) comme les pollens notamment.

Le tout est complété par un thermomètre ainsi qu'un hygromètre. L'appareil combine toutes les données pour proposer une lecture simplifiée sous la forme d'un indice de qualité d'air décliné en trois couleurs : vert, jaune et rouge.

Puisque l'appareil est connecté, il peut s'intégrer dans le cadre d'un équipement domotique et de l'appli Home Smart d'IKEA. Il devient alors possible de créer des modèles et déclencher une action lorsque la qualité de l'air se dégrade, notamment déclencher le purificateur d'air de la marque (Starkvind) et en modifier la vitesse de ventilation.

Le VindStryrka sera commercialisé dans le courant du mois d'avril à un prix qui reste pour l'instant encore inconnu.