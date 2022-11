Le géant du meuble en Kit, IKEA a récemment contacté le créateur d'un jeu vidéo d'horreur afin de le sommer de retirer des éléments visuels faisant allusion à sa marque.

The Store is Closed's Kickstarter is almost half funded!!https://t.co/BDaVHG3KC5 pic.twitter.com/05CBunzTKe — Ziggy (@ZiggyGameDev) September 6, 2022

IKEA fait ainsi pression sur Jacob Shaw, un développeur indépendant qui a récemment lancé son projet sur Kickstarter et ne doit pas publier son titre avant 2024. Le jeu, baptisé "The Store is Closed" est un jeu vidéo d'horreur qui reprend le visuel emblématique des magasins Ikea : bleus avec un nom jaune.

Si le développeur a volontairement modifié le nom du magasin pour "STYR", la ressemblance reste trop forte selon IKEA qui ne souhaite pas être associé à ce type de jeu vidéo.

IKEA n'apprécie pas qu'on utilise son image

Le concept du jeu est le suivant : des joueurs sont livrés à eux-mêmes au sein d'un magasin de meubles, de nuit et doivent survivre au staff qui se transforme alors en tueur. Les joueurs doivent récupérer des meubles et éléments pour construire des abris ou des armes et repousser les attaques de monstres sortis de films d'horreur.

Le développeur assure avoir utilisé des éléments génériques pour la conception de son jeu, mais pour IKEA et ses avocats, il serait également "facile de faire un jeu vidéo dans un magasin d'ameublement qui ne ressemble pas autant à un Ikea".

La marque a donc donné 10 jours au développeur pour réviser sa copie et revoir ainsi une grande partie de son titre. Le projet Kickstarter a déjà récolté plus que la somme nécessaire à la réalisation du titre et l'affaire a déjà entrainé le soutien massif des joueurs au développeur.