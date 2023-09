L'intelligence artificielle est devenue un sujet incontournable et une potentialité qu'il serait risqué de négliger. Les Etats-Unis comme la Chine s'y lancent à corps perdu et les conséquences de l'IA sur l'humanité, positives comme négatives, sont encore loin d'être comprises.

L'Europe doit aussi avoir son mot à dire et Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, compte bien profiter des opportunités qui se présentent. Encore faut-il y mettre les moyens.

Iliad vient de présenter un grand plan autour de l'intelligence artificielle et promet d'y consacrer 200 millions d'euros. Cela passe par l'acquisition d'un supercalculateur qui apportera la puissance de calcul nécessaire et par l'infrastructure cloud fournie par la filiale Scaleway.

Un supercalculateur et le cloud de Scaleway

Iliad a donc acheté un supercalculateur DGX SuperPOD composé de systèmes DGX H100 de Nvidia totalisant 1016 accélérateurs Nvidia H100 et l'a installé dans son datacenter n°5 en région parisienne. Ce dernier "a pour particularité d'être l'un des plus économes d'Europe en électricité et en eau". Voilà pour la caution environnementale.

Il constitue "la plus grande puissance de calcul cloud dédiée aux applications IA déployée à date en Europe" et pourra entraîner des modèles de langage de grande grante taille quatre fois plus vite qu'avec des systèmes GPU classiques.

Toute cette puissance, qui relève aussi de la souveraineté de l'Europe et de sa capacité à disposer de ses propres ressources, servira à alimenter un ensemble d'offres Cloud IA à destination des entreprises.

C'est là que Scaleway intervient pour proposer des puissances de traitement variables en fonction des projets et en association avec les outils Nvidia AI Enterprise, composés de modèles d'IA prêts à l'emploi et d'outils de développement et de déploiement d'IA génératives.

Sans maîtrise, la puissance n'est rien

Xavier Niel veut développer un écosystème de l'IA autour des ressources qu'Iliad déploie en matière d'intelligence artificielle : "grâce à la localisation des machines sur le sol européen, Scaleway propose par ailleurs à ses clients un écosystème souverain, point de départ d'une offre d'intelligence artificielle distinctivement européenne".

Pour compléter le dispositif, le groupe Iliad annonce la création d'un laboratoire d'excellence dédié à la recherche en IA à Paris, doté de 100 millions d'euros et présidé par Xavier Niel.

Il rassemblera des chercheurs reconnus internationalement qui pourront utiliser la puissance du supercalculateur pour faire avancer leurs travaux, former des étudiants et assurer une vulgarisation de leurs travaux pour sensibiliser grand public et institutions aux enjeux de l'IA.

Une conférence annuelle sur l'IA sera enfin organisée à Station F pour exposer les avancées et les enjeux d'un écosystème IA européen. La première édition se tiendra le 17 novembre avec Xavier Niel qui présentera l'équipe de chercheurs du laboratoire d'excellence.