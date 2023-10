Emblématique ordinateur tout-en-un d'Apple, l'iMac était passé à la puce M1 en 2021 avec un modèle 24 pouces. Le groupe de Cupertino reprend la même formule avec un design de 11,5 mm d'épaisseur qui ne change pas, mais l'ordinateur embarque la nouvelle puce M3.

S'il faudra encore attendre pour un hypothétique renouvellement du modèle 27 pouces à processeur Intel, le nouvel iMac intègre l'écran Retina 4.5K de 24 pouces pour 11,3 millions de pixels, luminosité de 500 cd/m².

Compatible avec un Magic Keyboard disposant de Touch ID, l'iMac propose toujours une caméra FaceTime 1080p, un système à six haut-parleurs avec audio spatial, des micros de qualité studio. Il est avec jusqu'à quatre ports USB-C, dont deux ports Thunderbolt (USB 4), et jusqu'à 2 To de stockage.

Une puce Apple M3 à la manœuvre

Avec la puce Apple M3 bénéficiant d'une gravure en 3 nm, Apple annonce un immense bond au niveau des performances. L'iMac M3 est vanté jusqu'à 2 fois plus rapide que l'iMac à puce M1. Par rapport aux iMac à processeur Intel, il est jusqu'à 2,5 fois plus rapide que les modèles 27 pouces les plus populaires, et jusqu'à 4 fois plus rapide que le modèle 21,5 pouces le plus puissant.

La puce M3 se décline en deux configurations avec CPU de 8 cœurs, GPU de 8 ou 10 cœurs, jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée. En comparaison avec la puce M1, les cœurs de performance et les cœurs à haute efficacité énergétique du CPU sont 30 % et 50 % plus rapides.

Prenant en charge le ray tracing et le mesh shading à accélération matérielle, le GPU est jusqu'à 2,5 fois plus rapide et avec des fréquences d'images jusqu'à 50 % plus rapides pour les jeux.

Apple souligne également un Neural Engine 16 cœurs qui est jusqu'à 60 % plus rapide pour le machine learning. Par ailleurs, la connectivité évolue et signe l'arrivée du Wi-Fi 6E, en plus du Bluetooth 5.3.

Prix et disponibilité

Le nouvel iMac 24 pouces avec puce M3 est en précommande. Il sera disponible à partir de la semaine prochaine, soit le mardi 7 novembre, dans deux configurations de base.

iMac M3 (CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go SSD 256 Go, deux ports Thunderbolt, Magic Keyboard et Magic Mouse) : 1 599 €

iMac M3 (CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs, 8 Go SSD 256 Go, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, Magic Keyboard avec Touch ID, Magic Mouse, port Gigagit Ethernet) : 1 829 €

N.B. : Source images : Apple.