Alors que les observateurs habituellement bien renseignés des projets d'Apple ne voyaient pas il y a encore 15 jours la famille de processeurs Apple M3 arriver avant 2024, la firme de Cupertino a surpris son monde en annonçant un événement Scary Fast ce 30 octobre (ou 31 octobre heure française) pour dévoiler ses nouvelles puces ARM.

La chute des ventes de MacBook observée ces derniers trimestres a pu accélérer l'annonce à moins qu'il ne s'agisse que d'un problème de décalage de production des puces gravées en 3 nm chez le fondeur TSMC qui avait pris du retard.

Car la série Apple M3 est la première de sa catégorie (après la puce Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) à profiter d'une gravure en 3 nm qui vont permettre de miniaturiser un peu plus les transistors pour en loger un plus grand nombre, apportant des performances en plus pour une même consommation d'énergie.

Apple, le coup d'avance de la gravure en 3 nm

Alors que Qualcomm en est à se féliciter de rattraper la puce Apple M2 avec son processeur Snapdragon X Elite, Apple ne laisse guère le champ libre à la concurrence et rappelle à tous qui a coup d'avance avec déjà une puce plus puissante très vite disponible quand celle de Qualcomm n'est pas attendue avant mi-2024.

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle série, Apple n'a pas convoqué les MacBook Air et MacBook Pro 13 comme précédemment mais dévoile directement un nouvel iMac 24 pouces et des MacBook Pro 14 et 16 utilisant toutes les variations de la nouvelle puce.

Outre les performances brutes supplémentaires apportées par la gravure en 3 nm, Apple a mis l'accent sur une architecture GPU repensée avec un nouveau système Dynamic Caching et des fonctions avancées de mesh shading et de ray tracing.

On trouvera également le support du codec AV1, déjà apparu avec l'annonce de la puce Apple A17 Pro.

Les rendus GPU peuvent être ainsi accélérés de 2,5 fois par rapport à la génération précédente. Apple ajoute aussi à la puce M3 un Neural Engine de 16 coeurs plus rapide de 15% pour les traitements d'intelligence artificielle.

Quelles sont leurs caractéristiques ?

Apple M3

25 milliards de transistors

8 coeurs CPU (4 + 4) / jusqu'à 10 coeurs GPU

CPU 20% plus performant que Apple M2

GPU 20% plus performant que Apple M2

jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée

Apple M3 Pro

37 milliards de transistors

12 coeurs CPU (6 + 6) / jusqu'à 18 coeurs GPU

CPU 20% plus performant que Apple M1 Pro

GPU 40% plus performant que Apple M1 Pro (et 10% que Apple M2 Pro)

jusqu'à 36 Go de mémoire unifiée

Apple M3 Max