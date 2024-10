Toujours pas d'iMac 27 pouces avec Apple Silicon, mais l'iMac 24 pouces est désormais équipé d'une puce M4 qui a fait ses armes sur le dernier iPad Pro. Déclinés dans de nouvelles couleurs, l'ordinateur tout-en-un d'Apple opère cette mise à niveau un an après son passage à la puce M3.

Présenté par Apple comme le meilleur tout-en-un au monde, l'iMac avec puce M4 dispose d'une configuration avec CPU 8 cœurs (4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) ou CPU 10 cœurs (4 cœurs de performance et 6 cœurs à haute efficacité énergétique), GPU 10 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Le minimum en matière de mémoire unifiée (RAM) est doublé à 16 Go (et jusqu'à 32 Go).

Avec l'écran Retina 4,5K de 24 pouces, il est dorénavant proposé en option un verre nano-texturé qui est censé réduire la réflectance et les reflets. Une nouvelle webcam 12 mégapixels avec fonctionnalité Center Stage (maintenir chaque personne au centre du cadre lors d'un appel vidéo) est de la partie.

Avec Apple Intelligence (qui reste timide)

La présence d'une puce M4 est évidemment l'occasion pour Apple de mettre en avant Apple Intelligence et l'exécution de ses modèles génératifs. Et contrairement à l'iPhone et l'iPad, il n'y a pas de blocage d'Apple Intelligence sur Mac en Europe. macOS ne tombe pas sous le coup de la législation DMA.

Apple Intelligence sur Mac (une puce M1 est le minimum requis) signe ses débuts avec la publication aujourd'hui de macOS Sequoia 15.1. Néanmoins, seul l'anglais (américain) est concerné. Pour une langue comme le français, il faudra attendre l'année prochaine.

En outre, ce ne sont que quelques fonctionnalités d'Apple Intelligence qui sont déployées, dont les outils d'écriture à l'échelle du système. Siri gagne une nouvelle interface… et c'est à peu près tout. Pour la capacité de Siri à répondre à des requêtes complexes en langage naturel et l'appel à ChatGPT, il faudra encore patienter, de même pour la création d'images originales avec Image Playground.

Hormis Apple Intelligence, Apple met en avant la recopie de l'iPhone pour utiliser l'iPhone depuis l'iMac, les fenêtres en mosaïque pour une meilleure organisation des applications, Desk View pour montrer simultanément l'utilisateur et une vue en plongée de son bureau en s'appuyant sur l'objectif grand-angle.

Prix et disponibilité

Le nouvel iMac avec puce M4 est en précommande et sera disponible à partir du 8 novembre. Le prix débute à 1 499 € pour la configuration de base.

N.B. : Source image (vignette) : Apple.