Le populaire service d'hébergement d'images Imgur a mis en place un blocage géographique complet pour les utilisateurs situés au Royaume-Uni. Depuis mardi, toute tentative de connexion au site ou de visualisation de contenu hébergé se solde par un message laconique : " Content not available in your region ".

L'origine du blocage soudain

La décision d'Imgur est une réponse à une action du régulateur britannique de la protection des données (Information Commissioner's Office ; ICO). En mars, l'ICO a lancé une enquête visant plusieurs plateformes, dont Imgur, Reddit et TikTok.

L'objectif était de vérifier la conformité avec la législation Online Safety Act, notamment concernant l'utilisation des données des mineurs et les mesures de vérification de l'âge.

Le 10 septembre 2025, l'ICO a franchi une étape en émettant un avis d'intention d'imposer une sanction pécuniaire à MediaLab, la société mère d'Imgur.

Quelles sont les conséquences pour les utilisateurs et la plateforme ?

Pour les internautes britanniques, iI est désormais impossible de se connecter, de consulter ou de télécharger des images sur la plateforme.

De plus, tout le contenu Imgur intégré sur des sites tiers, comme des forums de discussion ou autres, apparaît sous la forme de rectangles violets indiquant l'impossibilité d'une consultation.

Même s'il existe des solutions de contournement comme les VPN, la perte du marché britannique est significative pour Imgur.

La réaction de l'ICO

" La plateforme Imgur n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni. La décision d’Imgur de restreindre l’accès au Royaume-Uni est une décision commerciale prise par l’entreprise ", indique l'CO dans un communiqué.

Directeur par intérim de l'ICO, Tim Capel souligne que les observations de MediaLab seront examinées avec attention avant de prendre une décision définitive concernant une amende. L'enquête est toujours en cours.

Il ajoute que " quitter le Royaume-Uni ne permet pas à une organisation d'échapper à sa responsabilité pour toute infraction antérieure à la loi sur la protection des données ".