« Désormais, l'accès à vos services en ligne nécessite la saisie d'un code de sécurité qui vous est adressé par courriel », indique le site impots.gouv.fr pour la connexion à l'espace particulier.

Composé de six chiffres, le code de sécurité pour une double authentification s'ajoute aux identifiants composés du numéro fiscal de 13 chiffres et du mot de passe. Sinon, rappelons qu'il est possible d'avoir recours à la solution FranceConnect proposée par l'État.

Pour un renforcement de la sécurité, la mesure de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) avait déjà été évoquée et devait prendre effet cet été. Pas de retard à l'allumage, sachant que le dispositif a fait l'objet d'une expérimentation en conditions réelles auprès d'environ 1,3 million d'usagers.

Pas de harcèlement avec le code

L'adresse e-mail utilisée pour la réception du code de sécurité est celle qui est connue par la DGFiP « La sécurité de votre compte en ligne dépend aussi de celle de la messagerie dont vous avez renseigné l'adresse électronique dans votre espace particulier », glisse au passage la DGFiP.

Il est précisé qu'un accès est validé pour plusieurs mois. La saisie d'un premier code reçu permet ainsi de se connecter sans nouveau code durant six mois. Le but est de faciliter les connexions à partir des appareils et navigateurs habituels.

La validité est assurée par un cookie dans le navigateur web. Une suppression de celui-ci - ou des cookies en général - nécessitera de fait un nouveau code pour une connexion au compte personnel sur impots.gouv.fr.

Des dangers identifiés

« Dans un contexte d'augmentation constante des risques (faux courriels, appels frauduleux, etc.), il était nécessaire de renforcer la sécurité de votre espace particulier afin d'assurer une meilleure protection de vos données personnelles et fiscales », justifie l'administration fiscale. Dans le collimateur, les usurpations d'identité et les tentatives de fraude.

« Protéger les données personnelles et fiscales des usagers, c'est garantir la confiance dans les services publics en ligne. Cette mesure marque une étape essentielle dans la sécurisation des démarches fiscales », souligne dans un communiqué Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques.