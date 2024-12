On commence avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo (avec ACE Pro).

Elle peut atteindre une vitesse de 600 mm/s, avec une accélération maximale de 20 000 mm/s², et dispose d’un volume d’impression généreux de 250 x 250 x 260 mm.

Le moteur Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) offre une grande flexibilité, permettant l’impression simultanée de jusqu’à huit couleurs grâce à la connexion de deux boîtiers, tout en garantissant une qualité élevée grâce à la reconnaissance RFID des filaments. Avec sa fonction de séchage actif, l’ACE Pro maintient les filaments à l’abri de l'humidité jusqu’à 24 heures, ce qui améliore la qualité d’impression et réduit les risques d’enchevêtrement, grâce à son système intelligent de changement de couleur et de prévention des nœuds.

La conception robuste de la Kobra 3, avec des axes XY et Z renforcés, assure une grande précision et une stabilité optimale pour des impressions de haute qualité. Ses fonctions de refroidissement sont adaptées pour un fonctionnement rapide et efficace, avec un ventilateur atteignant 7 000 tr/min. La technologie LeviQ 3.0 ajuste automatiquement le décalage Z pour garantir des impressions fluides.

L'appareil dispose de nombreuses fonctionnalités intelligentes, telles que la détection de tension de courroie, la reprise d'impression après une panne et le capteur de fin de filament, permettant ainsi une impression continue sans interruption. La Kobra 3 supporte des températures d’impression allant jusqu’à 300°C et bénéficie d’un design facilitant le changement rapide des buses.

L’imprimante est équipée d’une carte mère 32 bits, d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces, d’une fonction de réglage rapide de la courroie et d’options de détection de colmatage et de remplissage automatique, garantissant des impressions optimisées et continues sans intervention manuelle.

Retrouvez l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo à 365 € avec le code 8ZBLHHIX4B sur Geekbuying et livraison gratuite depuis la Pologne.





D'autres offres intéressantes sont disponibles en ce moment, à savoir :

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos de la journée (TV Xiaomi A Pro 55 2025, barre de son 7.1 Ultimea Poseidon D70 et mini PC NiPoGi AM06 Pro avec Ryzen 7) ainsi que les meilleures remises du moment chez Boulanger et Cdiscount.