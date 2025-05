On commence avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1.

Capable d’atteindre les 600 mm/s, elle repose sur une structure CoreXY ultra-stable avec double moteur et une accélération de 20 000 mm/s², limitant efficacement les vibrations pour un rendu net, fluide et détaillé.

Sa chambre fermée assure des conditions d'impression idéales, notamment pour les matériaux sensibles comme l’ABS ou pour les projets multi-couleur, avec la compatibilité du système ACE Pro. Son hotend entièrement métallique atteint les 320 °C, et son plateau chauffant grimpe jusqu’à 120 °C, garantissant une compatibilité avec une large gamme de filaments (PLA, TPU, ASA, ABS, PETG). Plusieurs tailles de buses sont également proposées, allant de 0,2 à 0,8 mm.

Le volume d'impression de 250 mm³ la rend adaptée aussi bien aux prototypes techniques qu’aux créations artistiques plus volumineuses. Prête à l’emploi dès la sortie de la boîte, elle intègre le système de nivellement automatique LeviQ 3.0, avec compensation de l’axe Z, facilitant grandement la mise en route pour tous les profils d’utilisateurs.

La Kobra S1 propose également une impression en un clic via la bibliothèque de modèles Makeronline, qui regroupe des milliers de fichiers créés par plus de 3 000 designers. Enfin, le suivi d’impression à distance est assuré via l’application Anycubic, accessible depuis votre smartphone, tablette ou PC, pour garder un œil sur vos créations à tout moment.

Retrouvez l'imprimante 3D Anycubic Kobra S1 à 305 € grâce au code NNNCXYK1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 549 €.



On continue avec le casque gaming filaire Logitech G Pro X avec repose-casque.

Il intègre la technologie Blue VO!CE, qui offre une sélection de filtres vocaux en temps réel pour améliorer la qualité de votre voix. Grâce à la réduction de bruit, à la compression et à l’effet de de-essing, qui atténue les sons sifflants comme les “s” trop marqués, votre voix devient plus claire et plus riche. Ces fonctionnalités avancées, tout comme le son surround DTS Headphone:X 2.0, sont accessibles via le logiciel Logitech G HUB sur PC.

La technologie DTS Headphone:X 2.0 dépasse le simple 7.1 en améliorant la spatialisation, la clarté et la distinction des distances. Vous percevez ainsi avec précision les bruits proches ou lointains.

Les transducteurs PRO-G 50 mm, dotés d’un maillage hybride, offrent une restitution sonore précise et détaillée. Chaque son est restitué avec une fidélité remarquable sur l’ensemble du spectre, y compris les basses.

Le casque propose également des profils d’égaliseur personnalisés. Ces réglages sont disponibles dans Logitech G HUB, où vous pouvez les utiliser tels quels ou les ajuster. Vous avez également la possibilité de les sauvegarder sur la carte son USB externe fournie pour une utilisation sur différents ordinateurs.

Pensé pour les longues sessions, le PRO X est doté d’oreillettes en mousse à mémoire de forme, enveloppées de similicuir.

Le Logitech G Pro X filaire est disponible en noir avec son repose-casque à 79,99 € au lieu de 99,90 €, soit une remise de 20 % sur la Fnac.

À savoir que Logitech indique un prix de base de 139,99 € pour ce modèle sur son site.



Enfin, on termine avec le Nothing Phone (2) - 128 Go.

Il est doté d’un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1600 nits, protégé à l’avant et à l’arrière par du verre Gorilla Glass 5. Grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement s’adapte jusqu’à 120 Hz.

L'interface Glyph permet de personnaliser les notifications à l’aide de séquences lumineuses et sonores propres à chaque contact ou application. Avec le Glyph Composer, vous pouvez même créer vos propres sonneries.

Côté photo, le logiciel a été optimisé pour offrir des images plus nettes et dynamiques. Il intègre un capteur frontal de 32 MP, ainsi que deux capteurs arrière ultra-larges de 50 MP avec HDR amélioré, capture de mouvement 2.0 et mode nuit.

Le Phone (2) supporte la charge rapide (100 % en 55 minutes), la recharge sans fil Qi à 15 W, ainsi que la recharge inversée à 5 W pour vos accessoires.

Animé par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, il offre des performances jusqu’à 80 % supérieures à celles de son prédécesseur, avec une meilleure gestion thermique et des capacités photo améliorées.

Le Nothing Phone (2) 128 Go est en promotion en gris à 299 € au lieu de 572 €, soit une remise de 48 % sur la Fnac. Il est aussi disponible à 272 € chez Darty.

Pour rappel, le prix officiel du Phone (2) est de 679 €.



