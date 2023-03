Aujourd'hui, Geekbuying nous propose deux imprimantes 3D et un écran de contrôle sous Klipper. Nous allons tout vous expliquer et, cerise sur le gâteau, tous ces articles sont en promotion avec des codes promotionnels.

Commençons avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2. Ce printer possède une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm et son bed peut chauffer jusqu'à 180°C. La tête de chauffe (heatbreak) peut, quant à elle, monter à une température de 240°C. Cette imprimante 3D possède l'auto leveling, ce qui lui permet de régler le plateau de manière autonome.

Cette imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 est vendue 245,06 € au lieu de 467 € soit 44% de remise immédiate avec le code NNNFRSOLDERYX2, et à 235,70 € en cas de paiement PayPal ou par CB. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, gratuitement, depuis un entrepôt européen.





Continuons avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro. Cette imprimante possède une surface d'impression de 220 x 220 x 270 mm et son bed (plateau chauffant) peut monter à 110°C. La tête de chauffe peut atteindre des températures allant jusqu'à 300°C. L'imprimante 3D est équipée d'un écran tactile de 4,3" et d'un extruder direct drive.

Cette imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro est vendue 365 € avec le code NNNDBENDER3S1PROFB, et à 355,64 € si paiement PayPal ou CB. La livraison est gratuite, depuis des entrepôts polonais, dans un délai de 1 à 5 jours.





Enchainons avec l'écran de contrôle Creality Sonic Pad. Ce contrôleur d'imprimante 3D est sous un OS particulier, Klipper. Il mesure 7" de diagonale qui est 100% tactile. Cet appareil est doté d'un processeur 64-bit, de 4 ports USB, 1 port Ethernet, 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Le WiFi est également intégré.

Cet écran de contrôle Creality Sonic Pad est proposé à 129 € au lieu de 168,49 € soit 17% de réduction avec le code NNNFRBEDETPAD. La livraison est gratuite, depuis la Pologne, dans les 2 à 7 jours suivant la commande.





Le site Geekbuying prévoit, en plus, des codes promo proposés, d'autres coupons utilisables sur tous vos achats à savoir :

GKB23MS4 à partir de 28 €, remise de 2,80 €

à partir de 28 €, remise de 2,80 € GKB23MS3 à partir de 93,60 €, remise de 9,36 €

à partir de 93,60 €, remise de 9,36 € GKB23MS2 à partir de 280 €, remise de 18,70 €

à partir de 280 €, remise de 18,70 € GKB23MS1 à partir de 561 €, remise de 46,80 €

à partir de 561 €, remise de 46,80 € Passé 600 € de commande, 23,40 € de remise en payant via PayPal ou carte bancaire

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via PayPal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via PayPal ou carte bancaire.

