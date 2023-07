L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 est de type FDM et présente une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm pour un poids de 12,9 kg. Elle affiche une résolution de couche de 0,1 à 0, 35 mm, pour une vitesse d'impression de 60 à 150 mm/s et une vitesse de déplacement de 250 mm/s.

Elle possède un bed capable de chauffer jusqu'à une température de 180°C alors que la tête de chauffe atteint les 240°C. La X2 possède une carte-mère 32 bits, couplée avec des contrôleurs de moteur pas-à-pas AT2100.

Elle gère l'impression de nombreux matériaux comme PLA, ABS, Flexible PLA, Wood, PVA, HIPS...

La tête d’impression possède un extrudeur de type Titan proche de la buse, permettant un meilleur contrôle du flux du filament. Ce système “Direct Drive” vous offre ainsi la possibilité d’imprimer facilement des filaments flexibles comme le TPU.

Son fonctionnement est très silencieux, et elle possède de nombreuses fonctionnalités comme l'auto-calibrage ABL, un système de synchronisation à deux axes Z, la détection des défauts d'impression, la détection et la récupération des pertes de courant, un capteur de sortie de filament, une butée inductive, un éclairage LED de la buse, un écran tactile coloré et une installation en 3 minutes (l'imprimante étant livrée montée à 95%), bref tout pour vous plaire !

Vous trouverez l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 au petit prix de 199 € avec le code de réduction NNNFRARTX2 et une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.



Continuons avec la trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX qui possède un moteur brushless de 1000 W alimenté par une batterie de 48 V / 20 Ah. Son autonomie est d'environ 80 km et sa vitesse maximale de 55 km/h. Elle possède des pneus larges de 10,5 x 2,75" pour un bon confort.

La trottinette électrique KUKIRIN G2 MAX est affichée à seulement 719 € au lieu avec le code NNNKUKIRING2MAX. Comptez 3 à 10 jours pour la livraison, gratuite depuis un entrepôt européen.





Terminons avec la trottinette électrique NAVEE S65 qui est équipée d'un moteur sans balai de 500 W alimenté par une batterie de 48 V / 12,75 Ah, qui lui permet de parcourir jusqu'à 65 km à une vitesse maximale de 32 km/h. Elle peut également grimper des cotes de jusqu'à 25%.

Elle possède des pneus auto-obturants de 10 pouces et une double suspension avant et arrière pour une conduite plus confortable. Elle est également équipée d'un frein à disque, pour des arrêts plus efficaces, et possède un phare avant de 2,5 W.

Vous pourrez choisir 3 modes de conduite (0 à 5 km/h, 5 à 15 km/h et jusqu'à 25 km/h) et son système de pliage permettra de l'emporter facilement partout.

Vous trouverez la trottinette électrique NAVEE S65 au prix réduit de 689 € avec le code NNNNAVEES65ES, avec une livraison gratuite depuis la Pologne en 2 à 10 jours.





