Commençons avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro.

Avec un volume d'impression de 240 x 240 x 260 mm et une vitesse maximale de 500 mm/s, elle est dotée d'une carte mère Klipper silencieuse, associée à un processeur quad-core ARM 64 bits 1,5GHz permettant des impressions rapides jusqu'à 500 mm/s et une accélération jusqu'à 12 000 mm/s².



Des fonctionnalités avancées comme la mise en forme des entrées et l'accélération de la pression garantissent une impression rapide et de qualité en minimisant les vibrations.

L'extrudeuse directe à double engrenage en métal assure une extrusion précise, idéale pour les matériaux flexibles, et la buse en métal supporte des températures jusqu'à 300°C, permettant l'utilisation de filaments résistants comme le Nylon, l'ABS, la fibre de carbone, etc.

La télécommande sans fil WiFi facilite le contrôle à distance de l'imprimante, et le nivellement automatique du lit est assuré par un capteur de haute précision.

L'imprimante intègre également une double tige de traction pour minimiser les vibrations de l'axe Z, une plaque en acier à ressort magnétique PEI pour une meilleure adhérence ainsi qu'un kit de lumières LED.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro est en ce moment à 246,09 € avec le code BGREUX4PO sur Banggood. Livraison gratuite de l'UE.

