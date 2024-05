Commençons avec l'aspirateur robot laveur Roborock Qrevo.

Avec une puissance d'aspiration de 5 500 Pa, le Qrevo capture facilement poussières et saletés sur tous les types de sols tandis que la double serpillière rotative élimine les taches sans effort grâce à sa vitesse de rotation de 200 tr/min et à une pression constante vers le bas.

Il est doté de nombreuses fonctionnalités automatiques telles que le remplissage et le vidage de l'eau, le vidage du sac à poussière ou encore le nettoyage des serpillières et séchage par air chaud.

Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le Qrevo analyse rapidement votre espace et élabore des cartes détaillées pour une trajectoire de nettoyage optimale. Il reconnaît automatiquement les différents étages de votre maison, jusqu'à quatre au total, simplement en le posant au sol. Vous pouvez également personnaliser les cartes en ajoutant des détails comme le mobilier pour un nettoyage encore plus précis.



L'aspirateur évite les risques potentiels, comme les escaliers ou les endroits où il pourrait se coincer, en les marquant comme "zones interdites".

L'aspirateur robot laveur Roborock Qrevo est à 679,20 € au lieu de 849 € sur Amazon grâce aux -20 % appliqués automatiquement au moment de passer la commande.





Passons à la TV QLED Hisense MiniLED 55U7KQ 2023 55".

La technologie Mini-LED assure des noirs profonds, des contrastes riches et des couleurs éclatantes, avec une luminosité élevée et des centaines de zones de Local Dimming, tandis que la technologie Quantum Dot offre des images aux couleurs intenses et réalistes.

L'optimisation automatique des réglages ajuste la luminosité, les couleurs et la résolution en fonction de l'environnement de la pièce.

Profitez d'un son immersif avec le système sonore 2.1 CH de 40W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

La puce Hi-View Engine assure une expérience gaming fluide en 4K-144 Hz (VRR) grâce au MEMC, tout en améliorant la qualité des vidéos inférieures grâce à l'upscaling 4K. La technologie AMD Freesync Premium garantit des fréquences de rafraîchissement d'image optimisées pour une expérience de jeu claire et sans latence.

Le téléviseur prend en charge Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced et le mode Filmmaker.

La TV QLED Hisense MiniLED 55U7KQ 2023 55" est proposée à 579 € au lieu de 649 €, soit une remise de 11 % chez Boulanger. La livraison est offerte.



Enfin, terminons le top 3 avec la montre GPS multisport connectée Garmin fēnix 7X Pro Solar Edition.

Elle offre une autonomie optimisée grâce au verre solaire : jusqu'à 37 jours en mode montre connectée et 122 heures en mode GPS.

Profitez d'une précision de localisation améliorée grâce à la technologie Multi-Bandes et GNSS, idéale pour les environnements complexes tels que les zones urbaines ou escarpées.

Plus de 80 profils d'activité sont proposés ainsi qu'un suivi détaillé des performances avec des indicateurs comme le score d'ascension et d'endurance, le PacePro, la puissance de course au poignet, la préparation à l'entraînement et bien plus encore.

Les fonctions de suivi de santé incluent la fréquence cardiaque, le Jet Lag, le rapport matinal, le statut VFC, les oxymètres de pouls, la Body Battery, le niveau de stress et de sommeil.

Une lampe torche à LED avec un faisceau blanc ou rouge et mode SOS est intégrée.

La montre GPS multisport connectée Garmin fēnix 7X Pro Solar Edition est en promotion à 666,66 € sur Amazon, et son prix officiel s'élève à 849,99 €.





À découvrir également sur GNT :