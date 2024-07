On commence avec l'aspirateur robot laveur Xiaomi S10+.

Équipé de 16 types de capteurs, dont 6 capteurs d'obstacles, il peut se soulever jusqu'à 20 mm lorsqu'il détecte un tapis. Vous pouvez ainsi nettoyer vos sols durs à la serpillière et aspirer vos tapis en un seul passage. Son blindage inférieur intégré et son capteur Lidar anticollision garantissent une protection optimale de l'appareil.

Le robot offre une puissance d'aspiration de 5 200 Pa et dispose d'une capacité de 450 ml pour la poussière et de 200 ml pour l'eau. Le contrôle électronique intégré permet de réguler le niveau d'eau, évitant ainsi d'endommager les sols.

L'aspirateur se recharge automatiquement après chaque utilisation. Avec une autonomie de 2 heures, il permet d'effectuer un nettoyage complet et un lavage à pression constante.

Le système de navigation LDS mis à jour utilise la technologie laser pour offrir une navigation précise de jour comme de nuit.

Programmez facilement vos séances de nettoyage, choisissez les modes en fonction de vos besoins et contrôlez l'appareil grâce à la télécommande ou l'application Mi Home / Xiaomi Home.

L'aspirateur robot laveur Xiaomi S10+ est en promotion à 199,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 55 % sur le site officiel. Les nouveaux clients bénéficient d'une remise supplémentaire de 5 € avec le coupon.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir pour aujourd'hui :

Samsung Galaxy Buds FE - Blanc ou noir à 59,99 € avec le coupon (prix officiel 99 €) (réduction active de bruit, autonomie 30h, son AKG, appels clairs avec IA, 3 micros...)

Ne ratez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (écran gaming Gigabyte 4K, pack casque + souris Logitech et écouteurs sans fil HONOR CHOICE Earbuds X5) ou encore les meilleures remises pour les Jours Fous Ubaldi.