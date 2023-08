Cette année, la marque Creality a célébré son neuvième anniversaire sur le marché de l'impression 3D. Un secteur qu'elle a contribué à démocratiser auprès du grand public. Creality ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, en s'adressant à la fois aux débutants et aux utilisateurs plus avancés dans l'impression 3D.

Toujours dans le cadre d'une démarche et de projets à réaliser soi-même, un ajout dans la gamme d'imprimantes 3D DIY est la Creality Ender 3 V3 SE. Elle n'est pas introduite comme une version améliorée pour remplacer la Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2 ou Ender 2 Pro, mais bien comme une nouvelle proposition à part entière.

Une promesse est de pouvoir être en mesure d'utiliser l'Ender 3 V3 SE et commencer à imprimer en seulement vingt minutes après un déballage, grâce une procédure d'assemblage simplifiée.

Facilité et rapidité en ligne de mire

L'Ender 3 V3 SE dispose d'un capteur CR Touch pour le nivellement automatique du lit d'impression, ainsi qu'un capteur pour le décalage Z automatique. L'extrudeur Sprite permet de travailler avec des filaments de type TPU, ABS ou encore PLA, et tout en confiance pour les débutants.

Le chargement et le déchargement du filament se font de manière automatique. Un simple appui est suffisant pour faire sortir facilement le filament de la buse. Conçue pour être compacte et stable en réduisant les oscillations, l'imprimante 3D Ender 3 V3 SE mise aussi sur la rapidité. Elle peut atteindre une vitesse d'impression de 250 mm/s et une accélération de 2500 mm/s2.

Comme à l'habitude, l'interface est voulue intuitive, avec des paramètres d'impression appuyés par des graphiques animés pour rendre compte de l'impression.

Prix et disponibilité

L'imprimante 3D (FDM) Creality Ender-3 V3 SE est disponible en précommande à 219 € sur le Creality Store, avec une expédition prévue tout début septembre depuis l'Allemagne. Vous la trouverez également sur Amazon et par le biais de divers revendeurs autorisés. Plusieurs modèles gratuits sont proposés par ailleurs sur le Creality Cloud.