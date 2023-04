Creality s'est fait un nom sur le marché de l'impression 3D grand public avec des machines bien dotées, au volume d'impression généreux et à prix très agressif. Si la CR10 a ouvert le bal avec un grand volume, le best-seller de la marque reste sans doute la Ender 3, une machine en kit lancé autour des 150 euros qui continue de s'écouler à bon rythme grâce à une évolution matérielle au fil de l'eau. La marque revendique plus de 3,5 millions d'utilisateurs à travers le monde actuellement, preuve d'un succès colossal.

Ce 9 avril, la marque a donc célébré ses 9 ans d'activité et a profité de l'occasion pour révéler sa nouvelle gamme de produits avec ses imprimantes FDM K1 series, Sermoon D3 Pro, mais également des imprimantes résine HALOT MAGE, son graveur Falcon2 40W ou encore son Scanner CR-Scan Ferret et Nebula Pad + Ai LiDAR. La marque a également présenté divers accessoires ainsi qu'une gamme de semelles et chaussures imprimées en 3D.

Séries K1 : la vitesse avant tout

Creality inaugure ainsi une nouvelle gamme d'imprimantes FDM dans son catalogue avec les K1 et K1 Max, deux imprimantes semi-professionnelles orientées vers la vitesse d'impression et qui optent pour une configuration cloisonnée.

La K1 se base sur une cinématique CoreXY avec une tête allégée pour garantir une vitesse d'impression allant jusqu'à 600 mm/s et un volume d'impression allant jusqu'à 300x300x300 mm. Creality évoque une tête d'impression (basée sur la tête haute vitesse maison Spider) qui ne pèse que 190 grammes. L'accélération est annoncée à 20 000 mm/s et le Benchy boat peut ainsi être imprimé en seulement 13 minutes tout en maintenant une grande qualité d'impression.

Le tout opère sous une nouvelle génération de Creality OS sur base de CPU double coeur à 1,2 GHz. Il est possible de se connecter à l'imprimante sans fil pour un pilotage depuis un PC sur son réseau personnel, depuis Creality Print ou le Creality Cloud. Il sera également possible de recevoir des notifications en cas de fin d'impression.

La K1 Max proposera une caméra permettant de surveiller l'impression dans son enceinte et un système de double mise à niveau du lit d'impression : via un capteur piezo pour établir l'offset, puis via une nouvelle sonde AI LiDAR pour réaliser un mesh complet du lit en quelques secondes.

Pour parfaire le tout, un accéléromètre embarqué sur la tête d'impression proposera d'accéder à la fonctionnalité d'input shaping afin de permettre une compensation de la résonnance de la machine pour des impressions sans phénomène de ghosting et une qualité parfaite.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de Creality ainsi que chez les revendeurs officiels.

HALOT MAGE : l'impression résine intelligente

Creality lance deux nouvelles imprimantes résine avec les HALOT MAGE et HALOT MAGE PRO annoncées comme les plus rapides du marché.

Ces machines s'orientent vers la création de miniatures, joaillerie, dentisterie... Avec une impression allant jusqu'à 170 mm/s, elles se montrent trois à cinq fois plus rapides que les autres machines du marché.

La HALOT MAGE PRO profite d'un système "Dynax" qui permet de faire descendre le plateau très rapidement et de façon stable en seulement 1,2 seconde. Des algorithmes spécialement développés pour les moteurs permettent de proposer une machine plus rapide sans rogner sur la qualité d'impression.

Elle embarque un écran de 10,3 pouces LCD monochrome 8K avec un projecteur UV "Integral Light Source 3.0" nouvelle génération pour une diffusion plus uniforme de la lumière et une polymérisation rapide et constante peu importe la zone de l'écran. Des connexions RJ45 et WiFi permettent un pilotage à distance, et elle dispose d'un système de filtration de l'air et un filtre à charbon amovible.

La HALOT MAGE propose également un nouveau boitier avec un capot sur charnière qui permet d'accéder simplement à son enceinte sans avoir à retirer l'intégralité de la protection. Disponible dès à présent sur le site officiel de Creality, vous trouverez l'imprimante 3D en résine Halot Mage 8K au prix réduit de 359 € au lieu de 439 €.

Sermoon D3 Pro

La Sermoon D3 Pro se présente comme une évolution de la D3, une machine cloisonnée orientée vers les professionnels et qui propose une configuration CoreXY avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 300 mm/s.

La machine propose de la double extrusion permettant la création de supports en matériaux solubles. La température de l'enceinte est contrôlable afin de permettre l'impression de filaments techniques comme le Nylon, le Peek ou le Polycarbonate.

Falcon 2 40W

Après avoir lancé la version 22W de son graveur laser Falcon 2, Creality lance une version toujours plus puissante avec le Falcon 2 40W. Il permet ainsi de découper jusqu'à 20 mm de bois et 0,15 mm d'acier inoxydable en une passe avec une vitesse allant jusqu'à 25000 mm/min.

Nebula Pad + Ai LiDAR

Creality reprend son concept de Sonic Pad, une tablette tactile embarquant un OS permettant de doper la vitesse d'impression en soumettant l'ensemble des calculs à une unité CPU dédiée. Cette nouvelle génération est compatible avec le système AI LiDAR, une nouvelle sonde LIDAR sans fil qui permet de scanner rapidement la surface d'impression pour réaliser une représentation 3D du lit, et d'opérer une correction en temps réel pour palier les déformations éventuelles.

Concours

Du 10 au 15 avril, Creality organise des concours sur ses différents sites officiels avec des tirages au sort et la possibilité de remporter 50 imprimantes 3D gratuites, 1000 kits de buses et des coupons de réduction de 20$. Rendez-vous ici pour en profiter.