Focus sur les imprimantes 3D aujourd'hui, avec pour commencer la Creality Ender-3 V3 SE que nous avons testé il y a peu.

Avec un volume de 220 x 220 x 250 mm et un double axe Z stable, elle offre une vitesse d'impression maximale de 250 mm/s et une précision de 0,1 mm pour des finitions de haute qualité, et elle est également équipée d'une carte mère silencieuse 32 bits.

L'imprimante assure un nivellement automatique du lit chauffant et un ajustement automatique du décalage Z, garantissant une première couche parfaite.

L'extrudeuse directe "Sprite" permet une impression fluide avec divers filaments, y compris le TPU flexible.

Un écran affiche clairement le processus de nivellement automatique et les paramètres d'impression, et une poignée permet de charger ou décharger le filament, rendant le remplacement rapide et facile.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE au prix ultra réduit de 149 € au lieu de 239 € prix officiel avec le code NNNFRCRV3SE sur Geekbuying. Livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.





