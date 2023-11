Geekbuying met en avant les imprimantes 3D et vous devriez trouver votre bonheur !

Commençons avec l'imprimante 3D Creality K1 que nous avons testée. Elle propose un volume de 220 x 220 x 250 mm, dispose d'un système de nivellement automatique garantissant une configuration rapide et des impressions homogènes. Elle intègre enfin un extrudeur direct drive à double entraînement avec système Lidar.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality K1 au petit prix de 409 € avec le code NNNFRCK1UV. La livraison est gratuite depuis la Pologne en 2 à 4 jours.





Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality K1 Max que nous avons également testée. Son volume d’impression est de 300 x 300 x 300 mm et elle dispose d' une extrudeuse direct drive à double entraînement. Sa buse haute température permet de traiter n’importe quelle matière, comme le PLA, ABS, PETG et bien d’autres encore et le tout à des vitesses de jusqu’à 600 mm/s.

Vous trouverez chez Geekbuying l'imprimante 3D Creality K1 Max à seulement 729 € avec le code NNNFRCKM. La livraison est également gratuite sous 4 jours depuis la Pologne.





Continuons avec l'imprimante 3D FLSUN V400 qui possède une surface d'impression circulaire de 300 x 410 mm. Elle fonctionne sous Klipper, qui est préinstallé, et permet d'atteindre des vitesses d'impression de jusqu'à 400 mm/s. Elle possède un écran tactile de 7", un système de détection si le filament est cassé, et règle automatiquement le niveau du plateau (auto-leveling) sur 25 points, alors que le bed peut monter à des températures allant jusqu'à 110 °C.

Cette imprimante 3D FLSUN V400 est affichée à 549 € avec le code NNNFRSOLDEV400 chez Geekbuying. La livraison est gratuite depuis la Pologne, sous 2 à 7 jours.



Terminons enfin avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 qui est de type FDM et qui dispose d'une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm pour un poids de 12,9 kg. Elle autorise une résolution de couche de 0,1 à 0, 35 mm, pour une vitesse d'impression de 60 à 150 mm/s et une vitesse de déplacement de 250 mm/s.

Son bed est capable de chauffer jusqu'à une température de 180°C et sa tête de chauffe atteint les 240°C. Elle intègre une carte-mère 32 bits couplée avec des contrôleurs de moteur pas-à-pas AT2100.

Elle gère l'impression de nombreux matériaux comme PLA, ABS, Flexible PLA, Wood, PVA, HIPS...

Sa tête d’impression dispose d'un extrudeur de type Titan proche de la buse, qui permet un meilleur contrôle du flux du filament, ce système “Direct Drive” offrant ainsi la possibilité d’imprimer facilement des filaments flexibles comme le TPU.

Son fonctionnement est très silencieux, elle dispose de nombreuses fonctionnalités comme l'auto-calibrage ABL, un système de synchronisation à deux axes Z, la détection des défauts d'impression, la détection et la récupération des pertes de courant, un capteur de sortie de filament, une butée inductive, un éclairage LED de la buse, un écran tactile coloré et une installation en 3 minutes.

Vous trouverez l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 au petit prix de 185 € avec le code de réduction NNNFRARTX2 et une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.





