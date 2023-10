Aujourd'hui, focus sur les ordinateurs portables en promotion en ce moment dans diverses boutiques en ligne.

Commençons par le MSI Modern 15 A5M-211FR. Avec un design aluminium anthracite élégant, le MSI Modern 15 est robuste et doté d'un écran anti-reflets FHD IPS de 15,6 pouces, de 8 Go de mémoire vive et d'une carte graphique Radeon Vega 8. Le SSD de 512 Go garantit plus de rapidité et de fluidité dans les lancements et les traitements.

Grâce à son multicœur, le processeur Octa Core AMD APU Ryzen 7 5700U accélère également les temps de traitement, comme par exemple pour les retouches photo ou les conversions vidéo.

Il est équipé d'un port USB-C, de modules Wi-Fi ax, du Bluetooth 5.1, d’un port HDMI, d’un port audio et 3 USB 3.0 compatibles USB 2.0 pour des transferts 10 fois plus rapides.

Le clavier chiclet peut être rétro éclairé et l'ordinateur offre une autonomie de 7 heures.

L'ordinateur portable MSI Modern 15 A5M-211FR est en ce moment au prix réduit de 689 € au lieu de 1 037,34 €, soit une remise de 34% sur Amazon. La livraison est gratuite.

D'autres ordinateurs portables sont en ce moment en réduction, à savoir :

