On commence avec l'imprimante 3D QIDI Tech Q1 Pro.

Elle offre une vitesse d'impression de 600 mm/s avec une accélération maximale de 20 000 mm/s².

La chambre intérieure, accessible via une porte avant en plexiglas transparent, présente un volume de 245 x 245 x 240 mm. La tête d'impression (ou hotend), associée à une nouvelle extrudeuse directe, peut atteindre une température maximale de 350°C, ce qui la rend idéale pour les filaments haute température comme le PAHT-CF et le PET-CF.

La Q1 Pro est dotée de moteurs Z indépendants pour une précision et une stabilité accrues, et sa structure CoreXY permet des impressions rapides et nettes en réduisant les vibrations.

La machine possède également une structure métallique robuste, un processeur 64 bits puissant, une mémoire de 32 Go-EMMC pour un traitement efficace et prend en charge le WiFi 6 pour un transfert fluide des fichiers via QIDISlicer. De plus, elle est équipée d'une caméra 1080P pour la surveillance à distance et les timelapses.

Les doubles capteurs assurent des premières couches précises, tandis que le capteur Hall pour la fin de filament et la détection des enchevêtrements assure des impressions toujours réussies.

L'imprimante peut chauffer et réguler la température de la chambre avec précision jusqu'à 60°, ce qui améliore la qualité de l'impression et l'adhérence des couches, particulièrement pour les filaments sensibles à la déformation comme l'ABS, le PA et le PC.

La QIDI Tech Q1 Pro est à 425 € grâce au code 8V1HT4VUVF ou QIDIQ1PRO sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Le site officiel indique un prix de base de 599 € pour la Q1 Pro.



Voici quelques autres modèles d'imprimantes 3D en promotion avec des codes :

