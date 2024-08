On commence avec le vélo électrique Eleglide C1.

Il est équipé d'un moteur de 250 W développant un couple de 70 Nm et monté au centre du vélo, offrant une meilleure répartition du poids, une meilleure efficacité énergétique et une assistance plus naturelle au pédalage, en particulier sur les terrains vallonnés ou difficiles.

Grâce à une batterie amovible de 522 Wh, le vélo assure une autonomie maximale de 150 km. Les pneus CST de 27,5" x 2,25" en caoutchouc garantissent une meilleure absorption des chocs et également une meilleure adhérence sur tous les types de terrain. La suspension hydraulique avec un débattement de 100 mm et une fonction de verrouillage assure un confort optimal à chaque trajet.

Le vélo est doté de freins à disque hydrauliques réactifs, offrant un meilleur contrôle et une puissance de freinage supérieure, et le dérailleur Shimano à 7 vitesses permet un changement de vitesse fluide.

L'écran LCD de 1,8 pouce affiche la vitesse, le niveau de batterie, la distance parcourue, le niveau d'assistance ainsi que les indicateurs de frein et de lumière, et dispose d'un port USB pour recharger votre téléphone en cours de route.

Le vélo électrique Eleglide C1 est au prix de 1 199 € grâce au code C1C1ST1199E sur Geekmaxi avec livraison gratuite depuis l'Allemagne. Pour information, le prix officiel du vélo est de 1 349 €.

On passe maintenant à la trottinette électrique Xiaomi 4 Pro.

Robuste et légère en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, elle est dotée d'un moteur de 700 W et d'une batterie puissante d'une capacité de 446 Wh qui vous permet de parcourir jusqu'à 55 km en une seule charge.

Les pneus DuraGel sans chambres à air et auto-scellants de 10 pouces assurent une excellente absorption des chocs sur les routes accidentées.

La trottinette propose trois modes de vitesse, que vous pouvez changer facilement en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Le système de récupération d'énergie cinétique (KERS) a été renforcé, améliorant l'efficacité de conversion d'énergie. Ce système récupère l'énergie cinétique lors des freinages et des phases de décélération. Via l'application Xiaomi Home, vous pouvez ajuster l'efficacité de récupération d'énergie selon vos besoins.

Le phare de 2,5 W offre une luminosité élevée, et son nouveau design diffuse la lumière sous le champ de vision, réduisant ainsi les risques d'éblouissement.

Le feu arrière s'allume automatiquement avec le phare et clignote lorsque vous freinez, avertissant ainsi les piétons et les véhicules derrière vous.

Lors du freinage, les systèmes avant et arrière s'activent successivement, garantissant un arrêt en toute sécurité. Un cadenas est également inclus.

La trottinette électrique Xiaomi 4 Pro est en promotion sur le site officiel à 449 € au lieu de 700,36 €, avec un coupon supplémentaire de -15 € pour les nouveaux clients.

Enfin, on termine avec le pack Samsung Galaxy A55 5G 128 Go + Buds FE.

Le Galaxy A55 est équipé d'un écran Super AMOLED FHD+ de 6,6 pouces protégé par du verre Corning Gorilla Victus+. Offrant une luminosité de 1 000 nits et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, l'écran assure une excellente visibilité, même en plein soleil grâce à la fonctionnalité Vision Booster.

Capturez des photos nettes même en faible luminosité avec le capteur principal haute résolution de 50 MP, doté de la stabilisation optique (OIS), et bénéficiez d'une autonomie pouvant durer jusqu'à 2 jours, avec une charge rapide de 25 W.

Le processeur octa-core amélioré assure une navigation fluide entre les jeux et le streaming.

Certifié IP67, le Galaxy A55 est résistant à la poussière et à l'eau. De plus, son stockage interne peut être étendu jusqu'à 1 To avec une carte microSD.

Les Buds FE, avec réduction active du bruit, offrent des basses profondes et une qualité audio exceptionnelle.

Trois microphones sont intégrés pour une capture précise de votre voix, tandis que l'IA efface les bruits environnants lors de vos appels.

La fonction Interprète vous permet d'écouter clairement les traductions directement dans vos écouteurs. Pendant ce temps, votre interlocuteur entendra votre voix traduite à travers le haut-parleur de votre smartphone.

Les écouteurs offrent une autonomie allant jusqu'à 30 heures sur une seule charge.

Le pack Samsung Galaxy A55 5G 128 Go en bleu nuit avec écouteurs Buds FE est proposé à 431 € chez Darty avec livraison standard gratuite. Pour rappel, les prix officiels indiqués par Samsung sont de 449 € pour le smartphone et 99 € pour les écouteurs.



