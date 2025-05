On commence avec l'imprimante 3D Creality K1C.

Version améliorée de la K1, elle offre une vitesse d'impression pouvant atteindre 600 mm/s et un volume d'impression généreux de 220 x 220 x 250 mm, idéal pour la réalisation de grands modèles.

Elle est équipée d'une buse tri-métal de haute précision, capable de gérer une large gamme de filaments, y compris les matériaux haute température et les filaments renforcés en fibre de carbone, grâce à une hotend chauffant jusqu’à 300 °C et une pointe en acier trempé.

Pour une impression plus fiable, la K1C intègre un système d'extrusion sans obstruction et propose un calibrage automatique, simplifiant les réglages initiaux. Elle peut effectuer automatiquement les autotests, le nivellement du plateau, les réglages du décalage Z, ainsi que d'autres ajustements de calibration.

La K1C dispose également d'une caméra intelligente avec fonction de surveillance en temps réel et prise en charge du time-lapse. Elle est également dotée d’un filtre à charbon actif capable de capturer les particules et les composés volatils générés lors de l’impression.

Retrouvez l'imprimante 3D Creality K1C à 410 € grâce au code GKB13CR1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour rappel, le prix officiel de la K1C s'élève à 599 €.



On continue avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5825U basé sur l’architecture Zen 3, cadencé de 2,0 à 4,5 GHz, avec 8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache L3 et un TDP de seulement 15 W. Grâce à ses performances solides et à sa carte graphique intégrée Radeon Graphics, il offre une expérience fluide aussi bien en bureautique avancée qu’en jeu léger ou en usage multimédia.

Le mini PC est doté de 32 Go de mémoire DDR4 en double canal, extensible jusqu’à 64 Go, et d’un SSD M.2 de 512 Go, remplaçable par un modèle allant jusqu’à 2 To. Il prend également en charge un disque SSD/HDD de 2,5 pouces jusqu’à 2 To.

L’AM06 Pro permet l’utilisation de trois écrans en simultané en 4K via ses sorties HDMI 2.0, DisplayPort et USB Type-C.

Côté connectivité, il intègre le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2, ainsi que deux ports LAN Gigabit. Il prend également en charge les fonctions Wake on LAN, Auto Power On et RTC Wake.

Le mini PC NiPoGi AM06 Pro est disponible à 327,59 € avec le code 7TH9UXPJ sur Amazon en ce moment.



Enfin, on termine avec le vélo électrique Bezior M3.

Équipé d’un moteur sans balais de 500 W, il offre un couple puissant, une meilleure efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux, tout en améliorant la vitesse, l’autonomie et les performances en montée.

Le vélo intègre une batterie lithium 48 V 10,4 Ah amovible et dissimulée dans le cadre pour une meilleure intégration. Une charge de 5 à 6 heures permet d’atteindre jusqu’à 60 km d’autonomie en assistance électrique.

Grâce à la transmission Shimano à 7 vitesses, vous pouvez adapter votre effort en fonction du relief : passez à un pignon plus grand pour gravir les côtes ou rétrogradez pour maintenir une vitesse élevée sur terrain plat. Associé au système d’assistance électrique, le dérailleur vous permet d’ajuster la cadence idéale pour chaque trajet.

Les pneus CST de 26 x 2,1 pouces assurent une conduite stable et confortable sur tout type de revêtement grâce à leurs propriétés antidérapantes et anti-vibrations.

Les freins à disque mécaniques garantissent une excellente puissance de freinage, même sur de longues distances. Le vélo est également équipé d’une suspension avant qui absorbe efficacement les irrégularités de la route, offrant ainsi une conduite plus souple et agréable, quelle que soit la surface empruntée.

Enfin, un porte-bagages arrière robuste permet de transporter facilement vos affaires, avec une capacité de charge allant jusqu’à 25 kg.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique Bezior M3 en blanc à 599 € grâce au code BeziorM3 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Pour information, le prix de base du M3 s'élève à 1 299,99 €.



